Izquierdoz y Lisandro López quieren jugarle a River "con calma" y sin descuidar la defensa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Lisandro López y Carlos Izquierdoz, pilares defensivos de Boca Juniors junto con el arquero Esteban Andrada, coincidieron hoy en señalar que el equipo "xeneize" deberá jugar el martes próximo "con calma y sin descuidar la defensa" ante River, en la revancha de la semifinal por la Copa Libertadores. "Desde que arranque el partido vamos a tener que estar con calma, no nos tiene que llevar la desesperación, sabemos que si River nos convierte va a ser muy complicado darlo vuelta. Por eso tenemos que mantener nuestro arco en cero y después ser contundentes cada vez que lleguemos a situación de gol", dijo López en la página oficial del club de la Ribera. Para Izquierdoz, será esencial "estar tranquilos y también tratar de hacer lo que nos pida el entrenador (Gustavo Alfaro), él sabe seguramente la táctica para poder pasar este partido que es fundamental para todos. Y dentro de ello, la parte defensiva es importante". "Cuando estás en Boca sabés que tener que ir a buscar los partidos siempre pero también con el equilibrio justo. Lo principal acá es mantener la concentración y no cometer errores que se pueden pagar caros", agregó el ex jugador de Lanús y Santos Laguna de México. López se explayó sobre la dupla defensiva que conforma con Izquierdoz y señaló que "desde que llegué dije que Boca tiene buenos defensores. El 'Cali' es uno de ellos y a medida que fueron pasando los partidos nos entendimos bien y tenemos el respaldo de Gustavo (Alfaro)". Con Andrada, Lisandro López e Izquierdoz en cancha, Boca solo recibió 4 goles en 13 partidos, en el actual semestre. Para el final, Izquierdoz eligió referirse al apoyo que tendrá Boca en una Bombonera repleta: "El hincha apoya siempre y esta vez también lo hará, y creo que más que otras veces. Su aliento nos dará la fuerza necesaria y se hará sentir para bien". Boca enfrentará a River de local el próximo martes desde las 21.30 por la revancha de una de las semifinales de la Copa Libertadores 2019, con el arbitraje de Wilton Pereira Sampaio.