J Be Tom le ganó al favorito Misael por tres cuerpos en el Clásico Revista Palermo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

J Be Tom, con la monta del jockey Wilson Moreyra, le ganó hoy al favorito Misalel por tres cuerpos en el Clásico Revista Palermo, una prueba de 1.200 metros que fue corrida en el quinto turno de la reunión especial en el hipódromo Argentino de Palermo.



Misael salió a la pista sabiendo que era el gran favorito de la carrera. Su sport era de 1,30 por boleto. Todo dicho. No podía perder pero perdió con todas las letras. J Be Tom corrió a la par de Misael y en los últimos 150 metros alcanzó a ganarle por cómodos tres cuerpos de ventaja.



El ganador, un hijo de J Be K que está en manos del entrenador Iguacel Loeda terminó pagando un dividendo de 4,10 por boleto. El tiempo de la prueba fue de 1m 09s 07/100 para las doce cuadras de arena seca.



J Be Tom salió rápido de las gateras, agarró la punta y se vino de un viaje al disco. Fue seguido por Misael, Savuarfer y April Season.



Al llegar a la recta final fueron quedando solos J Be Tom y Misael. Los dos caballos corrieron a la par en un duelo muy apasionante. De un lado Wilson Moreyra, del otro Eduardo Ortega Pavón.



Daltabndo 150 metros llegó la definición de la prueba. J B Tom comenzó a desprenderse de Misael con bastante facilidad. Lo que había sido un mano a mano pasó a convertirse en un monólogo de J Be Tom.



El favorito Misael no pudo hacer nada ante la fuerza de su rival. Hubo una diferencia bien marcada de tres cuerpos de ventaja en los 150 metros finales de la carrera. Tercero, a cuatro cuerpos, fue Mr Reward.



Los parciales fueron de 22s 74/100 para los 400 metros y de 45s 17/100 para los 800 metros. J Be Tom alcanzó su quinta victoria oficial sobre 23 carreras. Hoy ganó la mejor competencia de toda su campaña.