J.J. Abrams siempre tuvo la idea de traer de vuelta a Lando Calrissian a “Star Wars”

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una de las grandes novedades que trae “Star Wars – El ascenso de Skywalker”, episodio final de la tercera trilogía y de toda la saga galáctica creada por George Lucas, fue el regreso del actor Billy Dee Williams al rol de Lando Calrissian.



El personaje, un favorito de los fans, pícaro apostador y contrabandista amigo-enemigo de Han Solo, estuvo presente solo en “El imperio contraataca” (1980) y “El regreso del jedi” (1983), y era el único de los miembros de la trilogía original que no había sido convocado cuando Disney proyectó la trilogía de secuelas en los últimos años.



En conversación en un hotel de Beverly Hills, en Los Ángeles, Abrams confió a Télam que desde que desde hizo "Episodio VII - El despertar de la fuerza" tenía la idea de que el personaje volviera a la saga.



Télam: ¿Qué te motivó a traer de vuelta a Billy Dee Williams como Lando Calrissian?



Abrams: Porque los nuevos personajes están viviendo en la misma galaxia que los de la historia original, que son como leyendas. Por ejemplo Rey se había criado escuchando hablar de Luke Skywalker pero no sabía si era real. La idea de que un hombre legendario para este universo como Lando pudiera cruzar caminos con ellos era muy interesante.



T: ¿Por qué recién ahora para el final y no para “El despertar de la fuerza”, que también tuviste a tu cargo?



A: No se puede hacer todo en una sola película; y entre las cosas que sentí que no encajaban en esa y que esperaba que pudieran darse más adelante estaba este encuentro con Lando. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía como fan que tenía que pasar.



T: Como uno de los que pasaron el legado desde la trilogía original, ¿creés que de algún modo asume el rol que hubiera tenido la Leia de Carrie Fisher?



A: Quizás sí, en el sentido de que es uno de los personajes mayores, más experimentados y sabios dentro de la Rebelión de “Star Wars”.