Jáchal: otra vez Mogna sin agua

La problemática se repite desde hace años en la localidad del sureste del departamento de Jáchal. Los casi 300 pobladores viven lidiando con la falta de agua y en esta época en las que las temperaturas comienzan a aumentar, la situación se agrava.

“Ya llevamos un mes sin agua en la red”, contó Claribel Quiroga a DIARIO HUARPE, una vecina de la zona, “parece que la bomba se quemó y nadie la arregla, para colmo desde hace semanas por las acequias tampoco viene agua y la situación es desesperante”.

Fue el 21 de septiembre cuando el sistema de red dejó de suministrar el líquido vital y desde esa fecha las familias de Mogna se arreglan con el agua que lleva en camiones tanque una vez por semana el municipio de Jáchal.

"Es insostenible la situación”, comentó Elisa, otra vecina de la zona, “esa poca agua que nos trae la tenemos que administrar sólo para consumir y para la higiene personal básica. No podemos usar los baños, no podemos lavar la ropa, no podemos limpiar nuestras casas, a los animales le damos a cuentagotas y las plantas se nos están secando”.

Con anchadas, pico y pala los lugareños abrieron una zanja para desviar el agua del río.

Esta semana como último recurso un grupo de lugareños con ayuda de una máquina municipal hicieron una zanja para desviar el agua que viene del río, pero no estaría llegando a todas las zonas.

La máquina del municipio colaboró con el trabajo que empezaron a hacer los lugareños.

“En Mogna hay mucha gente de edad”, contó Claribel, “yo sin ir más lejos tengo mis dos abuelos, uno de 87 (Ignacio Fernández) y el otro de 91 años (Calistro Quiroga), y así como ellos hay varios abuelitas y abuelitos que tienen que ir al baño a plena siesta a los montes. Esto es indigno. Por favor señor intendente Miguel Vega, dele a nuestra gente una solución, ponga una persona que luche por nuestro bienestar. Estamos pasando por una pandemia que hay que tener miles de cuidados higiénicos y sin agua no se puede”.

Por estas horas personas solidarias de Jáchal y otros departamentos del Gran San Juan se están movilizando para juntar agua envasada y llevar a la localidad jachallera que está ubicada al este de Ruta 40 a un poco más de 150 kilómetros de la Ciudad de San Juan.

En la foto satelital de la geografía de Mogna.

“Por favor, no queremos más promesas, queremos soluciones”, dijeron los vecinos de Mogna.