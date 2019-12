Jáchal venció en la final a Inca Huasi y se coronó campeón

El primer cuarto fue completo para Inca Huasi, con mucha solidez, penetrando la defensa rival y quebrando la ofensiva fue que los locales rápidamente sacaron una amplia ventaja, con un buen dominio del balón y con juego colectivo cerraron el primer cuarto 27-10.

El segundo corto fue dominio exclusivo del Ñokaico, rompiendo con la zona defensiva de los dirigidos por Claudio Manrique. Jáchal no encontraba el sistema adecuado para quebrar a los jóvenes del Parque, con poca lectura de juego, hasta que Ismael Sarruf volvió a la cancha. Con su particular forma de dominar el balón, el experimentado equipo del Expreso del Norte lograron romper con la defensa y se acercaron en el marcador, no obstante los dueños de casa respiraba en el entretiempo ya que lo cerraron 48-36.

La tercera manga fue meritoria para Jáchal: estando todo el tiempo abajo del marcador Claudio Manrique nuevamente movió la banca para poder dar vuelta la historia, con otra actitud, los dueños del poste bajo (Amoros y Navarro) sacaron puntos importantes, por otro lado el buen traslado de balón de Ríos y los tiros de media y larga distancia de Sarruf cerraron el corto 60-67.

Inca Huasi con gran juego, dominó todo el encuentro, aunque faltando 6.20 por jugarse Jáchal paso al frente del marcador. Loyola, Palacios y Campos fueron quienes siguieron llevando al Inca por la vía del triunfo, pero unas faltas en la zona hicieron que los locales pagaran los errores. El partido se puso punto a punto, finalmente faltando 3 minutos para el final Jáchal logro despegarse y cerró el campeonato por 95-85 y de esta forma obtuvieron su séptimo Campeonato consecutivo y su octavo título en la historia del Básquet sanjuanino.