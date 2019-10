Javier Mareco: "Cuando hago música, busco que levante la ceja el erudito y que se emocione mi madre"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Con la presencia de invitados de lujo, como Lito Vitale y Javier Malosetti, el músico Javier Mareco presentará la cuarta entrega discográfica de su proyecto solista junto a la formación Los Monos del Espacio, en un concierto que se realizará el miércoles 23 de octubre, a las 21, en el barrio porteño de Palermo.



“Javier Mareco y Los Monos del Espacio IV” se trata de un compendio de cinco canciones que ratifican el carácter ecléctico de este bajista, cantante, compositor y arreglador, en donde conviven un tema funky, una composición klezmer, un tango, un reggae y una tonada que remite al cancionero pop beatlero.



“Cuando escribo música tengo dos nortes en mi cabeza. Lo que escribo tiene que gustarle al musicólogo y colega más exigente, entonces aparecen métricas raras, modulaciones y ese tipo de cosas que hacen que levanten la ceja porque les parece interesante. Por otro lado, trato de complacer a mi vieja, que escucha música de una manera muy linda, pero no es música, la entiende desde la emoción, como casi todo el mundo”, explicó Mareco a Télam.



La particularidad de Mareco a la hora de hacer música también se refleja en sus shows en vivo, en donde propone distintos climas, de acuerdo al lugar físico en donde se presenta, y en base a eso arma su repertorio y la banda que lo acompañará.



“Primero me fijo en el lugar en el que voy a tocar, luego armo la lista de temas y el orden y, a partir de eso, convoco a mi banda, a los invitados y pienso en la escenografía y el vestuario. Todo en base a las canciones y al clima que quiero generar”, detalló.



En ese contexto, por el escenario de La Tangente, ubicado en Honduras 5317, de esta ciudad, desfilarán este jueves Vitale, Malosetti, Nahuel Briones, Daiana Leonelli y Agustina Gómez, como invitados.



En diálogo con esta agencia, Mareco se refirió a la manera en que aborda los distintos estilos que atraviesan sus canciones, cómo se posiciona como compositor y la modalidad de haber editado cuatro discos, a razón de uno por año, con sólo cinco canciones en cada uno de ellos.



Télam: En sus primeras entregas grabó versiones de temas ajenos pero cada vez aparecen con más fuerza sus propias composiciones. ¿Qué puede decir sobre este proceso?



Javier Mareco: Cuando arranqué me planteaba mucho si quería hacer temas propios o de otros. Pensaba en artistas como Mercedes Sosa, que lo importante era la interpretación que hacía de temas de otro. Nadie le pedía que escribiera sus propias canciones. Como hace mucho que soy arreglador, me gusta escuchar e intervenir canciones de otros, como lo hacen gente como Pedro Aznar o Charly García, incluso. Pero con el tiempo fue floreciendo mi forma de escribir y me agarró más cariño por lo propio, lo que es natural. Que haya más cosas mías no es porque no piense más versionar, sino porque si hay ideas propias siempre van a ganar por goleada.



T: ¿Por qué eligió esta dinámica de presentar un disco anual con sólo cinco canciones?



JM: Desde que arranqué como solista, quería ponerme la meta de sacar música todos los años. Me di cuenta que, como tengo otros trabajos como arreglador, podía poner toda la atención en cinco canciones, no más. Si pondría más canciones, estarían de relleno. Hoy en día están como desdibujados los límites de cómo se hace la música. Ahora podés elegir su propia aventura, sacar una canción por mes, algo más largo, lo que sea. A mí se me ocurrió esta forma.



T: ¿Suele investigar mucho cada estilo en el que incursiona o lo hace de manera intuitiva?



JM: Cien por ciento ambas cosas. Son muy consciente que no se soy un músico judía de Europa que hace klezmer ni un yanqui que hace funk, así que es inevitable que todo pase por mi tamiz y no me molesta. Por otra parte, si quiero tocar un reggae, por ejemplo, me pongo a estudiar el tema, escucho discos, consulto con amigos que me recomiendan escuchar, busco tutoriales, y luego me relajo y dejo que esa información pase por la canción.



T: ¿Le preocupa que la variedad de estilos termine desconcertando eventualmente al oyente?



JM: A mí, los discos que más me gustan son los más eclécticos. Con el tiempo te acostumbrás a esa diferencia y es muy bienvenida. Es un viaje que no te deja relajar y te mantiene expectante. Pienso que el oyente que llega al disco por alguna canción en particular, tiene la posibilidad de escuchar algún otro ritmo con el que no estaba familiarizado y le puede llegar a interesar. Cuando pase el tiempo y se analicen mis discos, creo que se va a entender más mi estilo personal. La gente lo va a entender más que yo, incluso.