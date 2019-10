Jennifer Aniston dijo que están trabajando en algo con sus excompañeros de Friends

Este 2019 se cumplieron 25 años de Friends y los actores que la protagonizaron se reunieron y crearon varias expectativas por un posible regreso de la serie. Muy felices y algo nostálgicos por esta fecha especial, cada uno de sus integrantes, Rachel (Jennifer Aniston), Mónica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Ross (David Schwimmer), Chandler (Matthew Perry) y Joey (Matt LeBlanc) se mostraron agradecidos con sus fanáticos vía redes sociales.

Luego del encuentro, Jennifer Aniston brindó una entrevista y anunció que están “trabajando en algo” con sus excompañeros de la serie. Precisamente con Courteney, Lisa, David, Matthew y Matt. Cuando la periodista le preguntó si ese "algo" se relaciona directamente con "Friends", la actriz reveló que nada tiene que ver con la icónica comedia.

"Escuchame, nos encantaría que hubiera algo en concreto. Pero todavía no sabemos qué es ese algo", explicó Aniston. "Lo estamos intentando, estamos trabajando en algo. Pero no quiero decir mucho más para no marear a la gente", cerró la actriz.