Jimena Barón canceló su recital en Le Brique y marchó por el joven asesinado por rugbiers

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La intérprete Jimena Barón canceló el recital que iba a ofrecer anoche en el boliche “Le Brique” de Villa Gesell, a cuya salida un grupo de rugbiers asesinó el sábado a Fernando Báez Sosa, y participó de la marcha de silencio que tuvo al lugar como epicentro.



Barón, quien para asumir su rol como artista pop se denomina J mena, había actuado allí mismo el miércoles pasado, pero ante el crimen de Báez Sosa anunció a través de su cuenta de Twitter que no iba a realizar el show pautado.



“Yo no voy a hacer guita con Villa Gesell de luto. No voy a aportar a que se escondan bajo la alfombra la muerte de un pibe que fue a bailar y terminó asesinado por 10 machitos hijos de mil puta. Es responsabilidad de todos exigir justicia, mía también”, escribió la actriz y cantante.