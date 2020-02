Joaquín Sabina fue operado "satisfactoriamente" tras desplomarse en un escenario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El cantautor español Joaquín Sabina, quien ostenta más de diez millones de discos vendidos y tiene un estrecho vínculo con la Argentina, fue operado hoy en Madrid, con resultados satisfactorios, a raíz de "un hematoma intracraneal en el hemisferio derecho" provocado luego de sufrir anoche una caída durante un concierto que ofrecía en conjunto con el catalán Joan Manuel Serrat.



Sabina se encuentra "estable" y quedó bajo observación médica las próximas 48 horas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Ruber Internacional de la capital española.



Según la comunicación de los médicos a cargo del caso, el artista presentaba "un traumatismo de hombro izquierdo, torácico y craneoencefálico" como consecuencia de la caída que sufrió anoche desde el escenario de una altura aproximada de un metro y medio.



José "Berry" Navarro, representante de Sabina, explicó que el informe ofrecido hoy "tardó" más de lo esperado para que fuese "claro y amplio" y que "en una situación como ésta es todo muy cambiante" por lo que "las primeras 48 horas son importantísimas".



El manager agregó, sin embargo, que el estado de salud del artista "no es grave" y aseguró que "ha salido muy bien" de la intervención.



"(Sabina) fue operado por un pequeño coágulo" y la operación ha sido "satisfactoria", dijo Navarro a la agencia española EFE.



El cantante en principio sólo se había percatado de una lesión en el hombro izquierdo que le provocaba dolor -de hecho él mismo salió anoche al escenario a anunciar la suspensión del concierto-, pero después de llevar varias horas en observación los médicos también detectaron un traumatismo craneoencefálico.



El accidente de Sabina su produjo anoche, al caer en el foso al final del escenario, durante el primer tramo de un concierto en el Wizink Center de Madrid. El espectáculo coincidió con el cumpleaños número 71 del cantautor.



El intérprete de canciones como "19 días y 500 noches" fue atendido de inmediato por paramédicos y, tras unos minutos de incertidumbre, volvió al escenario en silla de ruedas, empujado por el propio Serrat.



"Queridos amigos, Estas cosas me pasan solo en Madrid, lo siento muchísimo", dijo Sabina. El concierto debió cancelarse.



El recital, parte de la gira "No hay dos sin tres", la tercera que hacen juntos Serrat y Sabina, se reprogramó para el 22 de mayo.



Joaquín Ramón Martínez Sabina, tal es su nombre completo, ha publicado en sus 71 años 17 discos de estudio, cinco en directo y tres recopilaciones.



Se estima que ha vendido más de diez millones de discos y también compuso para otros artistas como Ana Belén, Andrés Calamaro o Miguel Ríos, entre otros. También publicó nueve libros con el registro de letras de canciones y poemas.



En 2001 Sabina sufrió un leve infarto cerebral que puso su vida en peligro, pero se recuperó en pocas semanas sin padecer secuelas físicas. El suceso lo empujó a un período de depresión que lo llevó a abandonar los escenarios un tiempo. Tras superarla, publicó el disco "Dímelo en la calle" (2002).