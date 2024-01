Jon Jones se burla de Tom Aspinall y crece la tensión entre ambos

Después de someterse a una cirugía de codo, Jon Jones no perdió tiempo en abordar las críticas continuas de Tom Aspinall en las redes sociales. El actual campeón de Peso Pesado de UFC, quien se está recuperando de una lesión que retrasó su pelea con Stipe Miocic, enfrentó las provocaciones del británico, quien recientemente ganó el título interino de dicha categoría.

Aspinall había manifestado su deseo de una pelea de unificación del título en lugar de la programada con Miocic, incluso lanzando un provocador video en TikTok. Jones respondió en Instagram antes de que la publicación fuera eliminada, reconociendo sólo a cuatro oponentes en el currículum de Tom y desestimando los ataques a través de la plataforma de video corto.

Publicidad

"Reconozco sólo cuatro de estos nombres en su currículum", fue lo que le mencionó Jones al respecto. Sin embargo, eso no fue todo, ya que luego aprovechó la instancia para comunicar lo siguiente: "Lanzar ataques de TikTok mientras estoy aquí en la lista de lesionados es simplemente una locura. De donde soy, no obtienes puntos por eso". Sin dudas, no hay una buena relación entre ambos.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Fuerte descargo de Jon Jones

La respuesta de Jon Jones continuó en Twitter, donde se burló de la supuesta frustración de Aspinall por tener que esperar para unificar los títulos y recordó que Miocic tendría la próxima oportunidad contra el campeón indiscutible. Claro, el exmonarca de la división ha tenido que esperar desde su caída con Francis Ngannou para volver al octágono más famoso del planeta.

Para sentenciar con sus contundentes respuestas, Jon Jones le dijo a Tom Aspinall: "Quiero decir, en realidad no funciona así. Fui campeón cuando tenía 23 años, no puedes presentarte a los 30 años fingiendo que me has estado persiguiendo toda tu vida. No tengo idea de quién es el 90% de su currículum, mientras tanto, he estado destacando eventos de UFC durante toda mi carrera".