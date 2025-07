Mora Godoy regresa a San Juan con La máquina tanguera, un espectáculo que promete convertirse en una de las presentaciones más impactantes de la temporada. La cita será el sábado 19 de julio a las 21:30 en el Teatro Sarmiento, donde la reconocida bailarina y coreógrafa desplegará su inconfundible estilo, fusionando el tango tradicional con una mirada contemporánea y vibrante.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Godoy contó que este nuevo espectáculo reúne parte de Mora Godoy 20 años, montaje que había preparado antes de la pandemia y que ahora retoma para brindar al público un recorrido por su historia. “Es un espectáculo nuevo, que tiene una partecita de "Mora Godoy 20 años", que lo hicimos justo cuando empezaba la pandemia, así que lo dejamos pasar. Tiene un poco de recorrido por mi historia, con pantalla multimedia, mostrando los tours más llamativos en Rusia, en China, en Europa, en París”, relató.

La propuesta inicia con un homenaje al tango tradicional, un aspecto que para Godoy es clave: “Siempre nos gusta arrancar por la parte tradicional, con temas que van desde D'Arienzo hasta un popurrí de tangos, que es como 30 o 40 segundos cada tango, se llama Tangazo y tiene cantidad de tangos como Quejas de bandoneón, Patético, La yumba, una milonga, de todo un poco”. Además, la función culmina con un cuadro impactante en el que se despliega la bandera argentina, acompañado de un mensaje sobre el libertarismo.

El espectáculo también ofrece un segmento moderno con temas de Bajofondo y Otros Aires, donde la compañía muestra su potencia y complejidad coreográfica. “Se ve la complejidad que venimos trabajando con la compañía, en cuanto al despliegue muy grande coreográfico y de destreza técnica, obviamente de muchos trucos y cosas arriba y abajo, con velocidad de piernas”, explicó la artista. Godoy remarcó que su compañía siempre se caracterizó por fusionar distintos estilos: “Yo vengo del ballet, de egresar del Colón, de estudiar jazz y un montón de cosas, y los chicos también. Tienen un vértigo cuando bailan, pero impecable, porque no falla nada, que el espectador se queda como guau”.

Las entradas, con valores entre $25.000 y $30.000 según ubicación, están disponibles en la boletería del Teatro Sarmiento, en Hoffman Instrumentos Musicales y en www.entradaweb.com.ar.

Consultada sobre el público argentino y su recepción, Godoy expresó: “El público argentino cuando le das un producto bueno, responde muy bien. Es el público más exigente, indudablemente. Lo que acá no funciona afuera tampoco, menos afuera. Pero sí, sí, responde siempre muy bien y recibimos muchas felicitaciones y mucha gente que a la salida nos espera”. La artista contó también que siente un recambio generacional en la audiencia: “Un poco más, sí, sí. Nosotros siempre fuimos así, siempre formamos parte de esta difusión que traía renovación. Creo que hay cosas que, y hay artistas que hay que ver, los son míos”.

La máquina tanguera reúne cuadros icónicos de su carrera, como los musicales Tanguera y Chantecler tango, así como las piezas creadas para la gala del G20 y la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Con un despliegue comparable a los musicales de Broadway, incluye cambios de escenografía, trajes originales y la participación de los mejores bailarines, músicos y técnicos de la Argentina.

Finalmente, Mora invitó a los sanjuaninos a no perderse esta única función: “Yo le diría que es una única presentación, que no se la pierdan porque después los que fueron les van a contar que estuvo buenísimo y se la perdieron. Estuvo increíble, cómo no fuiste. Creo que hay cosas que hay que ver”.

Con más de 30 años de trayectoria, Mora Godoy llega a San Juan para confirmar por qué su nombre sigue siendo sinónimo de excelencia, osadía y pasión en el tango argentino y en los escenarios del mundo.