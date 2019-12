Jorge Valdano ganó el Premio Internacional Manuel Vázquez Montalbán de periodismo deportivo

El argentino Jorge Valdano, campeón del mundo en México '86, ganó el Premio Internacional de Manuel Vázquez Montalbán en la categoría de periodismo deportivo, según anunció hoy el Barcelona durante su tradicional comida de Navidad con la prensa.



Valdano, ex futbolista, ex entrenador y ex director deportivo, trabaja en los últimos años como articulista y comentarista para varios medios de comunicación, poniendo a su servicio todos sus años de experiencia.



Su particular visión del mundo del fútbol se reflejó en la publicación de varios libros y ejerciendo también de ponente en muchas conferencias en las que traslada al sector empresarial enseñanzas del deporte.



El jurado del premio valoró "la calidad literaria del ganador y su capacidad para innovar en el lenguaje a la hora de explicar el fenómeno del fútbol en sus artículos, en sus comentarios o en sus libros", según consigna un despacho de EFE.



Este galardón, que se entrega desde el año 2004 en memoria y homenaje al escritor Manuel Vázquez Montalbán, distingue las trayectorias periodísticas en dos categorías: periodismo cultural y político y periodismo deportivo.



Esta segunda categoría la otorgan el Colegio de Periodistas de Cataluña y el Barcelona, y tiene un premio de 6.000 euros y una escultura conmemorativa.



La entrega del premio se celebrará próximamente en el Auditorio 1899 del Camp Nou, en fecha a confirmar y en la que Valdano tomará el relevo de la periodista italiana Emanuela Audisio, ganadora de la pasada edición.