José Eduardo Agualusa: "Los escritores africanos usan lenguas europeas para escribir"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El escritor angoleño José Eduardo Agualusa visitó la Argentina donde aseguró que "las lenguas literarias africanas son europeas" y lamentó que "la literatura de ese continente", donde se hablan más de 1.500 idiomas y dialectos, "no esté escrita en lenguas africanas". Con 59 años, Agualusa es uno de los autores africanos contemporáneos más reconocidos, con una obra de ficción que, "como cualquier obra literaria en Angola -dice-, está atravesada por la guerra", la más larga del continente, que se extendió de 1975 a 2002. Autor de un puñado de novelas publicadas por Edhasa en la Argentina como "El vendedor de pasados", "Teoría general del olvido", "La sociedad de los soñadores involuntarios" y "La reina Ginga", Agualusa dialogó con Télam sobre la literatura de un continente que cada vez llama más la atención de Occidente. A partir del Nobel J.M Coetzee, la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, el mozambiqueño Mia Cotuo o la sudafricana Antjie Krog, la literatura de África se ha vuelto objeto de interés para el canon tradicional y tiene en Agualusa, ganador del premio Independent Foreign Fiction, a un heredero de lo más destacado de la escritura lusófona, tanto de su criollo angoleño, como del Brasil y Portugal. - Télam: ¿Puede hablarse de una literatura africana? - José Eduardo Agualusa: Los países africanos son muy diversos y tienen tradiciones literarias muy diferentes, algunas muy antiguas, como los del norte árabe de África y otros muy jóvenes. El tema de las miles de lenguas del continente tiene y no tiene que ver con esto: la mayoría de los escritores africanos usan lenguas europeas para escribir -las literaturas en África son europeas, Angola habla más de 40 lenguas que infelizmente no usa para crear literatura-, porque no existe apoyo oficial ni estatal, falta educación e interés para impulsar la literatura en lenguas africanas. - T: ¿Y cómo es el caso de la literatura en Angola, ese país relativamente nuevo, con casi 26 millones de habitantes, donde se hablan más de 40 lenguas pero el portugués es el idioma oficial, y que vivió más tiempo en guerra que en paz? - J.E.A: La literatura angolana creció y se diversificó, hay gente que trabaja sobre el idioma, ese portugués tan rico, vivo y dinámico que se deja influir por todas las lenguas de Angola. Pero creo que durante mucho tiempo no habrá un solo libro angoleño que no esté atravesado por la guerra civil, que duró casi tres décadas, como una escalada de la guerra de la Independencia que se libró entre 1961 y 1974. Sin embargo, todavía no ha surgido la gran novela de la guerra, algo que también llegará o que debería existir, como testigo, para poder reflexionar. - T: ¿Cree que alcanzar esa gran novela es cuestión de perspectiva y tiempo? - J.E.A: Lo que hace falta para que esa novela ocurra es que se les dé a los angoleños los instrumentos para construirla, hace falta que se los eduque, que se creen bibliotecas y buenas escuelas, que los libros lleguen a la gente. Ahora tenemos una paz que se siente, pero sería necesario hacer más por esta paz, hay muchos rencores que no fueron resueltos. - T: Libros como "El vendedor de pasados" y "Teoría general del olvido" se vinculan a ese hecho, que en la Argentina avanzó con la lucha por los derechos humanos resumida en frases como "verdad y justicia" y "ni olvido ni perdón", y en Sudáfrica con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. - J.E.A: "Teoría....", especialmente, discute esas dos posibilidades: puedes intentar olvidarte de todo o puedes hablar de todo eso y sufrir como una forma de hacer el luto. Después puedes olvidar, pero primero deberíamos nosotros, todos juntos, intentar hacer el duelo, llorar juntos. - T: Su ficción está atravesada por un interés histórico que la supera. - J.E.A: La propuesta, si la hubiera, es mirar en forma plural, intentar ver desde diferentes perspectivas, tratar de escuchar las muchas voces, lo contrario de una verdad única. - T: En eso libros, especialmente en "La sociedad de los soñadores involuntarios", los personajes femeninos tienen una potencia inusitada. - J.E.A: Angola tiene una tradición de mujeres muy fuertes que no escapa a una cultura muy machista, tenemos muchas mujeres en el gobierno, entre otras cuestiones por causa de la guerra. - T: Usted ayudó a fundar el sello independiente Lingua Gral en Brasil, donde vivió. ¿Qué importancia cree que tienen las propuestas editoriales que escapan al mainstream? - J.E.A: Generan situaciones interesantes, intereses diversos, pero solas no pueden, deben estar apoyadas por políticas acordes. En Brasil se leían pocos autores africanos y eso cambió desde el gobierno de Lula y la entrada a la universidad de la población negra y su decisión de sacarla de la miseria, de que lean, de que compren libros. Eso explica en parte la emergencia de esta literatura, como una reconstrucción de la identidad, aunque hoy en Brasil ocurra lo opuesto.