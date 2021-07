Josemaría presentó el último tramo de su Informe de Impacto Ambiental, ¿qué sigue?

Este jueves las autoridades de Josemaría Resources, la empresa que lleva el proyecto del mismo nombre, presentó el último informe general del Informe de Impacto Ambiental (IIA). Esto quiere decir que resta la resolución de la Comisión de Evaluación del Proyecto de Impacto Ambiental (CIAEM) y las puertas legales al inicio de la construcción de la primera mina moderna de cobre sanjuanina.

Alfredo Vitaller confirmó este dato durante una conferencia de prensa de la Cámara Minera de San Juan. Explicó que no se trata de un cierre del trabajo conjunto, si no el cierre de la primera y más extensa etapa. Cada organismo que compone el comité deberá presentar ahora un dictamen explicando si aprueba o no el plan ambiental del proyecto iglesiano.

Durante los meses de trabajo, ya que la primera presentación fue en febrero, el comité giró más de 150 preguntas a la empresa para clarificar cómo trabajarán diferentes aspectos ambientales. Además, ahora pueden volver a solicitar modificaciones o hacer pedidos tras el último tramo.

Pero si finalmente todos los dictámenes son favorables, el proyecto Josemaría tendría por parte de la Provincia luz verde para iniciar. A partir de ahí, explicó Vitaller, sólo queda un punto más para ver que es una serie de acuerdos con la Nación y que el panorama argentino sea el más favorable.

Esto se debe a que si bien ya está aprobada la factibilidad, y por lo tanto han comprobado que la mina es rentable, todavía tienen que salir a buscar inversores internacionales. Es ahí cuando el diálogo con Nación y con Provincia se ha convertido en uno de los puntos más importantes de la agenda de la minera.

A nivel provincial el camino está allanado y la voluntad de acuerdo quedó demostrada desde ambos lado. Incluso, el proceso para la Declaración de Impacto Ambiental fue más rápido gracias a esto. En lugar de durar un año completo podría tener final antes de septiembre que era la fecha que habían barajado los más positivos.

Respecto a Nación, las conversaciones siguen y según Vitaller los dos actores más importantes son el Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y el Secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel. Con ellos, aclaró, “hay una gran predisposición”. Pero todavía quedan afinar “dos o tres puntos concretos” para que el acuerdo sea total.

El empresario explicó que están dialogando sobre condiciones impositivas, como regalías o las condiciones de exportación, y algunos permisos que han solicitado para el inicio del trabajo. También dijo que entre los factores están las negociaciones con el FMI que encabeza Martín Guzmán, que según dijo los inversores externos están mirando con mucha atención.

A favor, aunque Vitaller no hizo mención, está la actual situación de Chile. Es que el giro a la izquierda del país vecino, principal productor de cobre del mundo, no gustó en los mercados internacionales. Lukas Lundin, el presidente de Lundin la empresa madre detrás de Josemaría Resources, aseguró que la atención de los inversores se ha volcado a este lado de la cordillera.