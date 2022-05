Joven rociada con nafta por su pareja: la multitud que pidió justicia y al agradecimiento de la madre

Una convocatoria multitudinaria tuvo el caso de la joven rociada con nafta y casi asesinada por su pareja, Sebastian Exequiel Quiroga, en una casa de Chimbas el año pasado. Un tribunal declaró culpable al hombre de 25 años este lunes por la tarde y dará a conocer la pena a cumplir este martes. El agradecimiento de la mamá de la víctima tras escuchar el primer fallo de los jueces y salir de Tribunales.

Amas de Casas del País San Juan acompañó a los familiares de la víctima, que no asistió al juicio debido a las graves secuelas que le dejó el ataque de quien era su pareja. Tiene el rostro desfigurado y problemas psicológicos, según contó su madre Marcela, que no quiso hablar con la prensa hasta no conocer el veredicto de los jueces Celia Maldonado, Fernando Echegaray y Benedicto Correa.

Las mujeres de la organización pidieron justicia por Vanesa, la joven atacada en su casa de Villa Videla, fueron con pancartas, con fotos de la víctima y aplaudieron en todo momento como forma de reclamo en el que el fallo saliera con condena para Quiroga. Es que el miedo que había en la familia de la víctima y Amas de Casas del País era que el denunciado zafara con la absolución.