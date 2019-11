Joven se quejó porque en San Luis no la dejaron entrar a una biblioteca por usar pantalones cortos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una estudiante de periodismo de 23 años se quejó por las redes sociales y con una carta ante las autoridades de la Universidad Nacional de San Luis porque una empleada de la biblioteca no la dejó ingresar por usar short “demasiados cortos”, al argumentar que eso iba a en contra de las normas establecidas por la institución.



Micaela Guerrero, la joven alumna de la carrera de periodismo de la Facultad de Ciencias Humanas, denunció públicamente y ante una nota al rector de la Universidad, Víctor Miriñigo, que ayer, cuando la temperatura llegó a los 34 grados en la capital puntana una empleada de la biblioteca no la dejó ingresar cuando se presentó en minishort, sandalias y camisola.



Ante esta situación, Guerrero pidió a la empleada que le muestre la ordenanza que especifique que no se puede ingresar con pantalón cortos al lugar y al leer el reglamento 03/14 del Consejo Superior, detectó que el artículo 24 indicaba que “se debe venir a la biblioteca vestido correctamente e higienizado".



Ante esto, la estudiante aseguró que la empleada comenzó a tratarla de mala manera y decide juntos a sus compañeras irse del establecimiento, por la "situación vergonzosa" que vivió.



En su texto que compartió por Facebook, la alumna pidió a las autoridades que especifiquen que sería el “vestir correctamente”, ya que genera una serie de interpretación poco clara.



Por otro lado, también se denunció una series de “maltratos verbales” por parte de empleados de la biblioteca pública, ya que “responden de mala manera".



En su posteo, la joven manifestó que "ojalá no le pase a ninguna piba más cuando vaya con calor a estudiar, voy a hacer lo posible para arreglar esta situación con urgencia. Aguante el short, mi cuerpo y el calorcito".



Las autoridades universitarias no se habían manifestado hoy sobre el caso que se difundió en los medios de la provincia.