Joy Canela ganó por 6 cuerpos el Gran Premio Enrique Acebal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Joy Canela, con la monta del jockey paraguayo Eduardo Ortega Pavón, ganó hoy por 6 cuerpos sobre Joy Epífora el Gran Premio Enrique Acebal, una prueba de Grupo 1 sobre 2.000 metros que fue corrida en el decimotercer turno de la reunión en el hipódromo de San Isidro.



La ganadora, una hija de Fortify, pagó un dividendo de 3.50 por boleto y empleó un tiempo de 1m 59s 85/100 para las 20 cuadras de césped normal.



La carrera era esperada con mucho entusiasmo por los apostadores, puesto que había una linda paridad entre 4 o 5 potrancas. No fue así. Joy Canela se divirtió en la mitad de la recta y logró ganar por 6 cuerpos, tras correr con firmeza los últimos 300 metros.



A la punta partió Ever Beautiful, seguida por Gianella, Tabina y Joy Canela. Así dieron la vuelta para luego entrar a la recta final.



Ever Beautiful se mantuvo en el primer lugar hasta los últimos 350 metros y, desde atrás, surgió la veloz figura de Joy Canela. En ese instante se terminó la prueba y se consumó el triunfo de Joy Canela, una potranca que ahora irá directamente a correr la Copa de Plata el 8 de diciembre en San Isidro.



Hubo 6 cuerpos sobre Joy Epífora, que a su vez le ganó por tres cuartos de cuerpo a Gianella. Los parciales fueron de 26s 10/100 para los 400, de 49s 84/100 opara los 800, de 1m 13s 18/100 para los 1.200 y de 1m 37s 03/100 para los 1.600 metros.



Joy Canela ganó hoy su cuarta carrera oficial sobre 6 carreras. Ganó fácil, voló en la mitad de la recta y terminó dejando una gran impresión. Su entrenador, Enrique Ferro, le contó a Télam: "Demostró que está para cosas mayores. Corrió muy bien en la recta y terminó sin ningún problema. Más no podemos pedir".



El futuro de Joy Canela será La Copa de Oro en San Isidro. Ahí se las verá con las mejores yeguas del momento.