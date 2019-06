Juan Cruz Roca finalizó sexto en Mendoza

El piloto sanjuanino cumplió con el tercer compromiso del año en el Campeonato Mendocino de Karting. Juan Cruz finalizó 2° en la serie y 6° en la final de la categoría Senior.

El representante del ELW Racing tuvo una buena largada en la última competencia, pero lo tocaron y eso lo privó de lograr una mejor posición. Luego la falta de ritmo lo complicó al "Colo". A lo largo de 16 vueltas al Kartodromo de San Martín, Roca registró un tiempo de 12:00:651.

"Hicimos una excelente serie y en la final no pudimos estar más adelante porque me tocaron en la largada y la falta de ritmo no me permitió avanzar. Traté de estar más adelante pero corrí contra grandes pilotos que no me permitieron pelear por el podio. Igual fue una buena actuación para seguir sumando experiencia. Gracias a la Secretaría de Deportes, anunciantes, familia y amigos por el apoyo".

RESULTADOS 125 SENIOR:

1) Germán Martínez 11:45:403

2) Federico Álvarez Storni 11:48:507

3) Lucas Vicino 11:50:120

4) Nicolás Palau 11:57:941

5) Martín Grangetto 11:59:693

6) Juan Cruz Roca 12:00:651

7) Nicolás Cario 12:01:503

8) Tomás Vitar 12:03:284

9) Guillermo Sanmartino 12:11:832

10) Javier Lizundia a 1 vuelta