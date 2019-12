Juan Pablo Fernández: "Tratamos de que cada paso que damos nos lleve a otro lado"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Acorazado Potemkin, una de las bandas más importantes de la escena independiente argentina, cierra un gran 2019 con el lanzamiento de su cuarto disco, "Piel", y así reafirma un lugar construido en 10 años de una historia en la que "tratamos de que cada paso que damos nos lleve a otro lado”, según el cantante y guitarrista Juan Pablo Fernández.



Sin caer en la repetición ni en los lugares comunes, el trío que completan Federico Ghazarossian (bajo) y Luciano "Lulo" Esain (batería y coros) sigue cuidando el lugar que tiene dentro del rock y vuelve al ruedo con un álbum potente, plagado de matices, que tendrá su presentación el 21 de febrero en Niceto Club.



“Me gustaría pensar que 'Piel' es un disco que abre caminos nuevos. Siempre está la parte musical y las letras, hay un lindo cruce ahí. Tratamos de organizar la fuerza entre nosotros para que cada paso que damos nos lleve a otro lado. Somos curiosos, tratamos de sentir y de escuchar cosas nuevas", expresó el cantante y compositor Juan Pablo Fernández, sintetizando el espíritu de Acorazado Potemkin, que se despide de un año que incluyó shows en diferentes puntos del interior del país y Capital Federal.



En “Piel” -sucesor a “Mugre”, “Remolino” y “Labios del Río”-, la banda sorprende, le escapa a la monotonía a la que puede llevar el formato de power trío y se expande hacia nuevos caminos sonoros y poéticos en 11 canciones, dueñas de una intensidad extrema, festejadas por un público fiel que crece y que acompaña al trío en cada aventura.



“A la encandilada”, “Pañuelos”, “Pank” y “María”, son algunas de las piezas que integran el álbum en el que grupo firma las canciones en conjunto por primera vez, otro gesto que refleja el trabajo colectivo.



“Este año hicimos un show en La Plata con Palo Pandolfo por los 10 años del grupo y vino gente de todas partes del país; son muy generosos y nosotros tratamos de devolver eso, mejorando las condiciones de tocar y el sonido, dando lo mejor -expresó Fernández-. Muchas veces lo que la gente necesita es acercarse a los artistas y así empieza a aparecer un espacio de pertenencia”.



En cuánto a cómo describiría el concepto de este trabajo , el cantante dijo: “No hacemos cosas raras, tratamos que cada canción tenga algo especial, que sea una burbuja que crece y crece, explota y se desvanece, y que tenga algo cerrado en sí misma; siempre termina siendo parte de una obra”.



Télam: -¿Cómo surge el nombre del disco?



Juan Pablo Fernández: Le pusimos “Piel” porque es una palabra que aparece en muchas letras del disco. Tiene que ver con la idea de qué es lo que pasa afuera pero también es lo de adentro, hay algo nuevo pero que mantiene la esencia; ojalá sea una música que acompañe y refleje el momento personal de cada uno y el momento social y político que vivimos.



T.: -¿Cómo es la experiencia de trabajar con el productor Mansa? Se escucha en todas las canciones un cuidado trabajo en el sonido. Hay temas con pasajes de mucha tensión, distorsiones que contrastan con tu canto susurrado; lo interesante es que el punto de equilibrio que logran, nunca se deja de entender lo que dicen las letras.



JPF: -Mansa tiene mucho que ver en eso, es uno más de nosotros, estamos siempre muy contentos con su trabajo, cada vez toma más decisiones, entiende mejor nosotros hacia donde querríamos ir. Grabó 150 discos, además es un músico independiente, con él vivimos momentos de mucha intimidad, con la exigencia y presión que uno mismo se impone para que la grabación salga bien.



T: -También como intérprete se escucha una evolución.



JPF: -Siento que estoy tratando de aprovechar algunas cosas de mi voz; nunca fui un virtuoso, no me siento un gran cantante, pero creo que hoy puedo transmitir mejor lo que quiero transmitir.



T: -¿Cómo es llevar adelante un proyecto autogestivo en tiempos de crisis?



JPF: -Siempre decimos que hay un semillero en el rock independiente que no afloja, que no espera que caiga la plata de arriba. Tratamos de que no pase tanto tiempo entre disco y disco. El subsidio de Inamu nos obligó a cumplir con determinados tiempos, fue un frasco de vitamina para nosotros.



T: -¿Se puede decir que Acorazado es una banda que disfruta mucho de los shows en vivo como del trabajo en estudio?



JPF: -El show en vivo es lo que somos y grabar un disco es tratar de conectarnos con lo que queremos ser; es hermoso cuando hay tanta energía, estar concentrados y enfocados. Aparece un montón de gente alrededor, es muy emocionante y eso es una alegría.