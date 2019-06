Juegan al fútbol para no estar en la calle

Hace 11 meses se creó la escuelita de fútbol “Amigos” en el Lote 24, La Bebida, con el fin de que los chicos pasaran tiempo fomentando hábitos saludables, como lo es el deporte, para poder alejarse de la calle, los vicios y las adicciones. Desde julio del 2018 entrenan con pasión dos veces por semana y los domingos juegan con clubes barriales, el sueño de los casi 40 chicos es enfrentarse a equipos de otros departamentos. Hasta que la oportunidad llegó. No obstante, no saben si podrán ir al tan esperado encuentro debido a que es en Zonda y, como es una zona de bajos recursos, no tienen cómo movilizarse.

“El equipo lo armó un vecino para evitar que los chicos entren en tantas cosas malas que hay en la calle, que eviten las malas compañías y las adicciones”, comenzó contando Laura Balmaceda, mamá de uno de los chicos que asisten.

“Para que los niños se entusiasmen el entrenador quiere que empiecen a jugar partidos en diferentes lados y justo les llegó una invitación para este domingo en Zonda pero somos todos de muy bajos recursos y no tenemos movilidad para llevarlos”, lamentó la mujer.

Es que los niños y jóvenes que integran el equipo están “muy entusiasmados” ya que solo han jugado partidos con conjuntos de barrios cercanos y es la primera vez que vivirían una experiencia distinta, aunque aún no saben si podrán lograrla debido a las complicaciones que se les están presentando.

A pesar de que el panorama no es el mejor los chicos continúan entrenando todos los martes y jueves en la plaza del barrio ya que toda la comunidad tiene esperanzas de que los sanjuaninos les brinden ayuda. Por cualquier aporte se pueden comunicar al 2645530850.