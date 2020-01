Jujuy Jiménez se enteró en vivo del affaire entre Pata Villanueva y Del Potro

Sofía Jujuy Jiménez se sorprendió al aire cuando en el programa "Modo Noche" del que ella participa, Pata Villanueva contó que había tenido un "acercamiento" con Juan Martín del Potro.

Jey Mammon estaba entrevistando a Villanueva cuando le hizo la pregunta de rigor. "Sería muy feo de mi parte preguntarte esto, no lo quiero hacer porque no me gusta meter el dedo en la llaga. ¿Vos saliste con Del Potro?", indagó. "No, solo tuve un acercamiento", confesó Pata y las cámaras enfocaron directamente a Jujuy.

Pata, que le lleva 37 años al tenista, aclaró que él "era muy chico" y que no estaba al tanto del romance de Jiménez con él. Luego explicó qué pasó.

"Fue un beso hace muchos años, cuando él era muy chico. Yo estaba casada, me fui a ver un partido de la Copa Davis, que la ganó, y resulta que cuando fui al VIP y le pedí una foto, todos empezaron a decir 'pico, pico', y él me dio un chupón y salió en el diario", comentó.

Sorprendida, Jujuy agregó: "No sabia nada de esto, me estoy enterando ahora. Tampoco tiene nada de malo, porque él tiene su historia y yo la mía".