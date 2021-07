Luego de la presentación en sociedad de Consenso Ischigualasto como frente electoral que participará en los próximos comicios legislativos, este miércoles se conoció que el exintendente de Caucete, Julián Gil formará parte del espacio opositor. En diálogo con DIARIO HUARPE cargó contra el diputado nacional Marcelo Orrego al decir que no es una verdadera oposición en San Juan y que es una persona cerrada al diálogo.

“Voy a participar con mi partido Unidos Triunfaremos en el Frente Consenso Ischigualasto en las próximas elecciones legislativas”, confirmó Gil y resaltó que “no seré candidato, vengo a sumar a un espacio que hoy es la verdadera oposición en la provincia”.

Al ser consultado sobre su alejamiento de Producción y Trabajo, el partido que lo llevó a la intendencia de Caucete, manifestó que “me sumé a Consenso Ischigualasto ya que Orrego nos cerró la puerta y no hay diálogo con él. Marcelo Orrego no da apertura al diálogo y obviamente no podemos estar en un lugar donde no hay llegada”.

En este sentido sentenció que “en Consenso Ischigualasto tengo amigos como José Pelúc, Alfredo Avelín, Marcelo Arancibia pero más allá de esta amistad coincidimos en cuestiones que hacen a la política diaria”.