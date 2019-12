Juntos por el Cambio habilitará el tratamiento del proyecto de emergencia del gobierno

El interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Senadores habilitará este viernes el tratamiento del proyecto de "Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva" si la Cámara de Diputados lo sanciona en la sesión especial convocada para el día anterior.



Así lo resolvieron los senadores nacionales de la oposición en una reunión de dos horas que mantuvieron en las oficinas del bloque radical, con la presencia de los principales referentes del interbloque que encabeza el formoseño Luis Naidenoff.



Aunque evitaron hablar con la prensa, trascendió de fuentes del sector que en el encuentro se resolvió dar quórum y habilitar los dos tercios necesarios para debatir la iniciativa, aunque votarán en contra.



La decisión estuvo marcada por el pedido de los gobernadores de Juntos por el Cambio, como el jujeño Gerardo Morales, el correntino Gustavo Valdés y el mendocino Rodolfo Suárez, a sus legisladores para no bloquear la medida.



Los tres mantuvieron ayer una reunión con el presidente Alberto Fernández y hoy firmaron la baja del Pacto Fiscal, lo que redundará en un aumento de los montos que recibirán las provincias.



Aunque hubo dos posturas antagónicas, los senadores de la oposición resolvieron unificar posturas para evitar fisuras en Juntos por el Cambio.



De ese modo, si la Cámara de Diputados finalmente aprueba el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo hoy al Parlamento, la norma será convertida en ley en 72 horas.



En el Senado el oficialista Frente de Todos tiene quórum propio pero, para habilitar el tratamiento sobre tablas del proyecto que ni siquiera pasará por comisiones necesita de los votos afirmativos de los dos tercios de los presentes.



Juntos por el Cambio podría bloquear allí la discusión haciendo votar en contra a 22 de los 28 legisladores que conforman ese interbloque, ya que el oficialismo llegaría a no más de 42 senadores el viernes en el Palacio Legislativo, contando a sus virtuales aliados de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Movimiento Neuquino, Lucila Crexell.



No obstante, el proyecto aún debe ser aprobado por Diputados que mañana recibirá a



los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Producción, Matías Kulfas; de Salud, Ginés González García; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y a la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.



Los funcionarios concurrirán al Congreso para exponer aspectos centrales del proyecto ante el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto, que debe redactar el dictamen que se debatirá en la sesión del jueves.



El texto diseñado desde el gobierno, que declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.



La iniciativa contempla la creación del impuesto de 30% sobre la compra en dólares, la suba de la alícuota del impuesto a los bienes personales y a los activos en el exterior, congelamiento de tarifas, y facultades para negociar la deuda y contratos con las empresas concesionarias de servicios.