Juntos por el Cambio ratifica su cohesión ante el proyecto oficial de Solidaridad Social

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio decidió hoy "por unanimidad no acompañar una ley que significa anular el Congreso Nacional delegando todas sus funciones constitucionales en el Poder Ejecutivo Nacional"



El principal espacio opositor de la Cámara baja se expresó así a través de un comunicado que busca ratificar su postura ante el oficialismo y también dar una señal hacía dentro del espacio, luego de que en los últimos días surgieran posiciones encontradas al respecto.



"A poco más de un mes de las elecciones del 27 de octubre en la que más de un 40% del electorado nos eligió para defender los valores republicanos que se conjugan en Juntos por el Cambio, no podemos traicionar a la ciudadanía delegando el mandato popular que hemos recibido en el Gobierno nacional", agregaron tras la reunión que mantuvieron esta noche.



Si bien remarcaron la unanimidad en el rechazo en la votación en general, aclararon que aun no está definido si habrá una postura uniforme a la hora de dar quórum.