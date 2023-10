Khamzat Chimaev amenazó a Sean Strickland y asegura que le quitará el título

Khamzat Chimaev, tras su victoria por decisión mayoritaria sobre Kamaru Usman en UFC 294 el pasado sábado, podría ir por el título. El extraordinario peleador checheno venció al excampeón de los Peso Wélter y se metió como contendiente al cinturón de los Peso Mediano de la compañía. Sean Strickland es quien reina en esa división, por lo que se debería ver de frente con el estadounidense.

En las últimas horas, tras el contundente mensaje de Sean Strickland, Khamzat Chimaev dejó en claro que tiene una respuesta directa y una advertencia para el actual campeón de Peso Mediano de UFC. Luego que el norteamericano expresara que el checheno no ganó ni merece una oportunidad por el título, el invicto rápidamente le hizo saber sus intenciones para el corto plazo.

"Estás a continuación, no te preocupes. Conoces mi velocidad para acabar contigo", fue lo que afirmó Chimaev en un mensaje en Twitter. De esa manera, el "Lobo" ya le dejó en claro lo que podría ocurrir cuando se vean las caras próximamente en el octágono más famoso del planeta. Los fanáticos de UFC están ansiosos por ver a Khamzat competir por el título próximamente.

Se viene un gran show

Dana White, CEO de UFC, había anunciado previamente en múltiples ocasiones que el ganador de la pelea coestelar del UFC 294 obtendría la próxima oportunidad por el título. Strickland, quien se convirtió en campeón con una contundente victoria por decisión sobre Israel Adesanya en UFC 293 en septiembre, indicó que está dispuesto a enfrentarse a Chimaev debido a la atención que el potencial retador podría atraer a la pelea.

Es justamente eso lo que se traduciría en beneficios económicos adicionales para Strickland. "No se la merece, pero aquí estamos", comentó Sean. "Dásela. Vende muchas peleas. Iré a pelear con el hombre durante cinco asaltos. Aunque, insisto, no se la ha ganado. No se la merece, y tomar decisiones de peso welter desde el sofá no es ganársela", agregó después el campeón de UFC.