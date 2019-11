Kohinoor se escapó de las gateras, volvió y ganó el Clásico Orange

Kohinoor, con la monta del jockey Wilson Moreyra, ganó hoy, por un cuerpo y medio sobre Agustinsito, el Clásico Orange, una prueba de 1.400 metros que se corrió en el décimo turno de la reunión en el hipódromo de San Isidro.



El ganador, un hijo de Cima de Triomphe, pagó un dividendo de 2,85 pesos por boleto y empleó un tiempo de 1m 23s 57/100 para las catorce cuadras de arena normal.



Sucedió algo que no suele ocurrir. Cuando estaban por largar, Kihinoor se escapó de las gateras, volvió después de dos minutos y entró nuevamente a su partidor. No solo que volvió sino que ganó un "carrerón" en los últimos 150 metros.



A la punta partió Single Prince, seguido por Agustinsito, Kohinoor y Mystery Man. Así corrieron casi toda la carrera.



En la entrada a la recta Single Prince siguió mandando las acciones, mientras que fue seguido por Agustinsito y Kohinoor, que venían a la par.



Ya sobre los 300 metros finales Single Prince se abrió un poquito y dejó vacío el lugar de los palos. Por ese andarivel vino la atropellada de Kohinoor. Por afuera atropelló también Agustinsito. Los dos caballos fueron a buscar al puntero.



Ya en los últimos 150 metros llegó la definición de la prueba. Kohinoor pasó de largo por los palos y superó con facilidad a Single Prince que, además, terminó siendo vencido por Agustinsito. Como decían en el barrio "se quedó sin el pan y sin la torta".



Hubo un cuerpo y medio a favor de Kohinoor sobre Agustinsito que, a su vez, le ganó por otro cuerpo y medio a Single Prince.



Los parciales fueron de 24s 76/100 para los 400 metros, de 48s 13/100 para los 800 y de 1m 11s 51/100 para los 1.200.



Kohinoor alcanzó hoy su cuarta victoria oficial sobre doce carreras. Ganó bien porque atropelló en el momento justo por los palos. Hizo lo que con mucha lógica su jockey Wilson Moreyra decidió hacer. ¿Qué fue? Animarse a pasar por el callejón de los palos, un claro que fue dejado por Single Prince.



A pesar de escaparse de las gateras, Kohinoor derribó la sentencia burrera de que "caballo que sale de las gateras no gana". Ganó y dejó a la gente del stud As de Picas con una gran alegría.