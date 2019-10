Kosiner atribuyó a la "polarización" no haber sido reelecto en su banca

El presidente del bloque Argentina Federal, el salteño Pablo Kosiner, atribuyó hoy a la "polarización de la elección" nacional los resultados de los comicios en esa provincia, que le impidieron lograr la reelección de su banca por Consenso Federal.



"Sabíamos que había un riesgo al tomar esta decisión", afirmó Kosiner en declaraciones a FM Concepto, al ser consultado sobre la perfomance electoral de la fórmula de Consenso Federal que llevó como candidatos a presidente Roberto Lavagna, acompañado por Juan Manuel Urtubey, actual gobernador de Salta, principal referente político del diputado nacional.



En esa provincia, el presidente electo Alberto Fernández se impuso con el 48,21 por ciento de los votos, mientras que Juntos por el Cambio, que buscaba la reelección de Mauricio Macri, obtuvo el 35,21, y Consenso Federal, con el propio Urtubey integrando la fórmula alcanzó sólo 10,83 puntos.



Según Kosiner, "se polarizó la elección nacional y eso repercutió en la provincia", al asegurar que el resultado que obtuvo Consenso Federal en Salta "no alcanzó" para lograr la reelección de su banca.



"Si bien sacamos el doble del promedio nacional (de Consenso Federal) en Salta la polarización que no se dio en las PASO se dio en la elección nacional", aseveró Kosiner, quien aseguró que el 10 de diciembre cuando termine su mandato se irá de la cámara baja "tranquilo" porque, dijo, "en estos días he logrado reconocimiento de todos los sectores".



"Eso deja la puerta abierta para la revancha", anticipó el diputado salteño.