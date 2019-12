Kulfas les ofreció a las automotrices trabajar en conjunto y ampliar las exportaciones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, le manifestó hoy a las empresas automotrices la voluntad de trabajar de manera conjunta para desarrollar el sector y ampliar las exportaciones, y les pidió elaborar iniciativas para incorporar motores eléctricos en el mediano plazo.



Así lo hicieron saber hoy fuentes de esa cartera luego de la reunión que mantuvieron representantes de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) con Kulfas y el secretario de Industria, Ariel Schale, en la sede del Ministerio.



“Fue una primera reunión de contacto luego de la presentación que hizo el presidente Alberto Fernández”, el pasado martes en el sindicato de Smata donde lanzó el "Plan estratégico automotor con acuerdo social y productivo", explicaron las fuentes.



Desde el lado de Adefa explicaron que el encuentro sirvió para repasar la situación del sector, el impacto de las últimas medidas anunciadas, como el alza de los impuestos, y comenzar a diagramar los próximos pasos para avanzar en las propuestas establecidas en el Acuerdo Automotor 2030 que se presentó junto a toda la cadena de valor días atrás.



Sobre los temas abordados, “el sector en su conjunto transmitió la necesidad de que las propuestas que se analizan no afecten el modelo exportador y el normal desarrollo de la industria”, dijo Adefa en un comunicado.



En ese escrito, el presidente de Adefa, Gabriel López, destacó que “es necesario comenzar a trabajar en conjunto y de manera articulada con el sector público para establecer las bases del Plan Estratégico 2030 que darán un marco previsibilidad a la actividad y que el mismo presidente de la Nación se comprometió a impulsar”.



Además del titular de Adefa participaron de la reunión el vicepresidente y el secretario de la entidad, Federico Ovejero y Daniel Herrero, respectivamente.



También asistieron los titulares de FCA, Cristiano Rattazzi; Iveco, Marcus Cheistwer; Mercedes-Benz, Manuel Mantilla; Scania, Cesar Luis Ramírez Rojas; Volkswagen, Thomas Owsianski y PSA, Rodrigo Perez Graziano; así como representantes de la Comisión Ejecutiva de la asociación.



Antes de la reunión el presidente de la Asociación de Concesionarios (Acara), Ricardo Salomé, afirmó que el proyectado impuesto sobre los vehículos de alta gama "no afectará a los autos de los segmentos medio y bajo, que representan no menos de 97%" de la oferta.



En declaraciones a radio La Red, Salomé aclaró que la medida incluida en el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva "alcanza a los autos de salida de fábrica con un precio de $1,3 millón, que se eleva a $1,8 millones con IVA incluido".



"Estamos calculando los modelos afectados en cada marca; el impuesto es de 20%, pero como es un cálculo matemático, por el Impuesto Interno en la escala inferior representa un 25% y en la escala superior, para los de $ 2,4 millones a salida de fábrica, representa el 35% y podría llevar su valor al 54%", dijo el titular de Acara.