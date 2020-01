La actividad industrial bajó 4,5% en noviembre y acumuló la décimo novena baja consecutiva

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La actividad industrial retrocedió en noviembre 4,5% en relación con igual mes de 2018, y acumuló la décimo novena baja interanual consecutiva, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Además, la actividad fabril de noviembre estuvo 3,3% por debajo de la octubre y acumuló un retroceso del 6,9% en los once primeros meses del año pasado, informó el organismo.



El Indec dio cuenta también que la actividad de la construcción en noviembre estuvo 5,2% por debajo de la de igual mes del 2018, aunque subió 1,2% en relación a octubre.



En los once primeros meses del año pasado, este sector acumuló una merma del 8% en su nivel de actividad.



En el caso de la industria, las principales bajas interanuales se anotaron en los rubros “Alimentos y bebidas” con una caída de 1,9%; “Vehículos automotores y autopartes”, 23,9%; “Otro equipo de transporte”, 23,1%; “Sustancias y productos químicos”, 3,7%; “Productos minerales no metálicos”, 5,8%; “Industrias metálicas básicas”, 5,7%; “Productos de metal”, 14,5%; “Maquinaria y equipo”, 2,5%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 9,9%;



Además, bajaron “Prendas de vestir, cuero y calzado”, -6,4%; “Productos de tabaco” -6,5%; “Madera, papel, edición e impresión” -2,6%; y “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” -1,7%



Las únicas subas se anotaron en “Productos textiles” con un alza de 10,8%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” ganó 3,7%; y “Productos de caucho y plástico” avanzó 2,4%



El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que para el Gobierno “primero viene la estabilización macroeconómica, la recuperación centrada en los sectores de menores ingresos y el desahogo financiero a las pymes. Luego el plan de desarrollo productivo, industrial y energético con una mirada que priorice la salida exportadora".



En declaraciones al diario Página 12 efectuadas en diciembre, el funcionario aseguró que “en los últimos dos años se retrocedió mucho y en algunos sectores de la industria, la caída es muy profunda. Más que andar haciendo proyecciones, hay que ser muy prudentes. Es una economía a lo Mostaza Merlo, paso a paso”.



Desde el lado las perspectivas, el Indec dio cuenta que el 37,9% de los empresarios consultados consideraron que la demanda interna fabril continuará en baja, al menos, hasta febrero inclusive, contra un 16,9% que anticipa una mejora, mientras que el restante 45,2% consideró que no habrá variantes.



En cuanto a las exportaciones, el 22,4% consideró que disminuirá, contra el 20,3% que anticipó una mejora, mientras que el 57,3% no vislumbra mayores variantes.



Respecto a la construcción, la baja del 5,2% interanual fue consecuencia de caídas interanuales del 34% en hormigón elaborado; 14,1% en cales; 11,7% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 10,1% en cemento portland; 3,8% en hierro redondo y aceros para la construcción, entre otros.