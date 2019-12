La animación "Frozen 2", de Disney, primera en la taquilla estadounidense

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La taquilla estadounidense registró en primer lugar a "Frozen 2", la nueva animación de Disney, con 82,25 millones de dólares en 4.450 pantallas, entre el viernes pasado y hoy, informó el portal estadístico Box Office Mojo.



En segundo lugar, quedó "Entre navajas y secretos", con 27 millones de dólares de recaudación en 3.461 pantallas; en el tercero "Contra lo imposible", con 13,2 millones de dólares en 5.585 pantallas y en el cuarto "A Beautiful Day in the Neighborhood", con 11,8 millones de dólares en 3.255 pantallas.



El quinto lugar fue para "Queen and Slim", con 11,7 millones de dólares en 1.690 pantallas, el sexto para "21 Bridges", con 5,8 millones de dólares en 2.665 pantallas, y el séptimo para "Jugando con fuego", con 4,2 millones de dólares en 2.679 pantallas.



Los tres últimos lugares fueron ocupados por "Midway: Ataque en altamar", con 3,96 millones de dólares en 2.375 pantallas en el octavo; "Guasón", con 2 millones en 1.406 pantallas y un total hasta ahora de 331 millones en el noveno y "Last Christmas", con 1,98 millones de dólares en 1.852 pantallas, en el décimo.