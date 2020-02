La Calera, con presencia argentina, buscará pasar de ronda ante Fluminense en la Sudamericana

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Deportes Unión La Calera de Chile, dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda, buscará mañana de local pasar de ronda en la primera fase de la Copa Sudamericana de fútbol, cuando reciba a Fluminense de Río de Janeiro, en el partido de vuelta que se jugará a partir de las 19.15 en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, de la Región de Valparaíso.



El equipo chileno viene de empatar 1-1 en la ida ante los cariocas, por los goles del brasileño Evanilson y la igualdad del mediocampista argentino Gonzalo Castellani -ex Ferro Carril Oeste-, para los trasandinos, cuando se midieron en Río de Janeiro el pasado martes 4 de febrero.



Los trasandinos cuentan además con la presencia de otros jugadores albicelestes como el arquero Alexis Martín Arias (ex Gimnasia y Esgrima La Plata), el defensor Santiago García (ex Rosario Central), los delanteros Jorge Sáez (ex Central Córdoba de Rosario) y Nicolás Stefanelli (ex Defensa y Justicia).



También mañana, en el mismo horario, se enfrentarán en Caracas (estadio Olímpico UCV), el club venezolano Aragua ante el chileno Coquimbo Unido, conducido por el argentino Germán Corengia.



El equipo trasandino viene de ganarle 3 a 0 al club caraqueño (uno de los goles lo marcó el defensor argentino Federico Pereyra -ex Huachipato-).



Integran el plantel del club de la quinta región de Chile, el arquero Matías Cano (ex UAI Urquiza); los defensores Nicolás Berardo (ex Argentinos Juniors), Maximiliano Lugo (ex Lanús); y el mediocampista Gaspar Iñíguez (también ex Argentinos).



Por último, el equipo peruano Melgar, con el técnico argentino Carlos Bustos, se medirá mañana a partir de las 21.30 ante el boliviano Nacional de Potosí, en el estadio de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa.



Ambos planteles se enfrentaron el pasado martes 4, cuando el equipo 'inca' se impuso por 2 a 0.



En el club arequipeño actúan el defensor argentino Hernán Perellano (ex Vélez Sársfield) y el mediocampista Emanuel Amoroso (ex Newell's Old Boys de Rosario).



Mientras que conforman el plantel del equipo boliviano, los delanteros connacionales Mauro Bustamante (ex Alianza Petrolera) y Alexis Delgado (ex Temperley).