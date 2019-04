La Cámara Federal revocó el procesamiento del CEO de Techint

La Cámara Federal revocó hoy el procesamiento del CEO de Techint, Paolo Rocca, que había firmado en noviembre pasado el juez Claudio Bonadio por asociación ilícita y cohecho, y el embargo por $4 mil millones. Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rivolo habían incluso pretendido elevar la apuesta con un pedido de prisión preventiva, que, sin embargo, el fiscal de Cámara Germán Moldes no avaló.

Sin embargo, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi entendieron que era creíble el planteo de Rocca en torno a que podía no saber las decisiones que habían tomado en su compañía. "La responsabilidad de Rocca cimentada fundamentalmente en su posicionamiento jerárquico dentro del holding carece de sustento necesario y suficiente para vincularlo a este proceso", sostuvo la resolución.

El pronunciamiento de la Cámara Federal llega justo cuando hace unos días el Gobierno, a través de la Unidad de Información Financiera, reclamó las indagatorias por lavado de dinero de 68 acusados, encabezados por Cristina Kirchner y los principales empresarios como Rocca, Angelo Calcaterra y Marcelo Mindlin.

La empresa Techint aparecía en las anotaciones del chofer Oscar Centeno. Primero fue detenido Héctor Zabaleta, encargado de entregar dinero negro a Roberto Baratta, y declaró como arrepentido, admitiendo los pagos. Luego declaró Luis Betnaza, director de la compañía, quien admitió haber hecho pagos al Gobierno porque se buscaba que la administración K intercediera ante el gobierno de Hugo Chávez por la estatización de la empresa Sidor que pertenecía al Grupo Techint.

Cuando Bonadio llamó a indagatoria, Rocca declaró: "Con referencia a esta imputación yo no estuve involucrado en los pagos a los cuales se me ha hecho referencia, ni lo autoricé ni estuve en conocimiento de los mismos hasta que surgieron en la prensa en las últimas semanas". Hizo una detallada descripción de cómo funciona el grupo empresarial argentino que opera en diferentes países y emplea a miles de personas. También relató que por sus responsabilidades en el Grupo Techint en el exterior viaja buena parte del año y eso lo aleja de las decisiones que se toman en la Argentina.

"Paolo Rocca habría participado junto a Luis María Cayetano Betnaza de las maniobras investigadas en la presente causa, ordenado los pagos efectuados a Roberto Baratta", dijo Bonadio.

Aunque Rocca aseguró en su indagatoria que no sabía de los pagos que entregó el directivo de su firma Betnaza, ya procesado en la causa, el juez no dio crédito a esas afirmaciones: "El cargo que ostentaba no podía desconocer la existencia de los pagos efectuados por el Grupo económico al cual pertenecía".