La CC-ARI no avala un "salvataje a jueces" y pidió seguir investigando a la Justicia Federal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Coalición Cívica-ARI puso distancia hoy con sus pares de Cambiemos al rechazar lo que definió como "salvataje" a jueces "cuestionados en su accionar y patrimonio", y expresó su desacuerdo con la postura promovida por algunos de representantes oficialistas en el Consejo de la Magistratura de "no investigar a la Justicia Federal".



"La CC-ARI y sus diputados no somos parte de la decisión de no investigar a la justicia federal. Rechazamos el salvataje antes del 10 de diciembre a jueces cuestionados en su obrar y patrimonio", expresó este mediodía la legisladora oficialista Paula Oliveto a través de su cuenta en la red social Twitter.



De esta forma, se refirió a la propuesta de representantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura que, a través de distintos dictámenes, proponían desestimar una serie de expedientes abiertos por presunto mal desempeño de sus funciones contra jueces federales, entre ellos Claudio Bonadio, Rodolfo Canicoba Corral y Ariel Lijo.



Justamente, en el caso de Ariel Lijo, se trata de una investigación abierta a partir de una denuncia presentada por la propia legisladora de Cambiemos y presidenta de la Coalición Cívica-ARI en el distrito porteño.



Sin embargo, esta tarde, el plenario del Consejo de la Magistratura convalidó una decisión tomada previamente y por unanimidad por la Comisión de Disciplina y Acusación del cuerpo, que postergó una definición en torno a esos expedientes.



De esta forma, todo indica que la suerte de las investigaciones preliminares abiertas en relación a la conducta de esos magistrados quedará en manos del Consejo de la Magistratura en su nueva composición, una vez que se proceda a la renovación parcial de ambas cámaras del Congreso y a la asunción del Gobierno encabezado por Alberto Fernández, el próximo 10 de diciembre.