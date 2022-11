Paula Garcés es una cineasta que se formó en San Juan y su talento la llevó a trabajar para varias productoras internacionales. La artista tiene una importante carrera construida y ha desarrollado su propio proyecto en la provincia. En este sentido, apuesta al crecimiento local en el campo cinematográfico, ya que asegura que hay buenas oportunidades en tierras sanjuaninas en relación con otros lugares.

Contó que su pasión por el cine lo heredó de su abuela materna, a quien le gustaban mucho las artes y el mundo de la actuación. “De niños jugábamos a hacer películas y cuando salieron las primeras cámaras digitales filmábamos y hacíamos videos. Veíamos muchas películas con mi familia y también sola”, relató. Así, empezó su enamoramiento por el mundo audiovisual que hasta la actualidad continúa explorando.

Su pasión por el mundo audivisual la llevó a particpar en varios proyectos en Córdoba y San Juan. Foto: gentileza.

Garcés egresó en el 2019 de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc), pero antes había cursado la carrera de cine en la Universidad Nacional de Córdoba. “Cuando me enteré de que estaba la carrera de cine en Córdoba, me fui para allá. Después terminé ahí y apenas llegué a San Juan abrió la Enerc. Seguí estudiando para conocer gente que hiciera lo mismo y ampliar conocimientos”, dijo. En Córdoba tuvo varios trabajos relacionados con su profesión como productora, fotógrafa y filmando videoclips para músicos e instituciones. “Siempre trabajé en el rubro audiovisual”, expresó la sanjuanina.

La creadora audiovisual participó como invitada en un festival de Italia, donde produjo y mostró sus films en distintos pueblos del país europeo. Se trata del Festival Cinema Da Mare y allí se dedicó a producir varios cortometrajes. Se desempeñó como directora de arte, montaje, en la parte de fotografía, entre otros porque los roles iban cambiando.

Paula filmando durante el festival Cinema Da Mare en Italia. Foto:gentileza.

Su paso por Italia le abrió las puertas en otros lugares del mundo que le dieron importantes oportunidades laborales. “Fue una experiencia muy linda y me permitió tener contactos para trabajar actualmente para productoras de Chile y Canadá”, comentó.

“La firma chilena trabaja para artistas conocidos en el país trasandino, mientras que la canadiense dedica a hacer cortometrajes”, contó. Garcés cumple sus servicios de editora desde su casa y desde allí envía los trabajos ya realizados hacia las compañías.

Paul fimlando uno de sus audiovisuales. Foto: gentileza.

Cuando regresó a la provincia no tenía muy buenas proyecciones porque recién empezaba a desarrollarse el campo audiovisual. Si bien venía con perspectivas bastantes negativas, su mirada cambió rotundamente cuando ingresó en el ambiente cultural. “Venía con la cabeza medio frustrada y me preguntaba de qué voy a trabajar en San Juan. Me di cuenta de que hay más posibilidades acá que en Córdoba, debido a que hay mucha gente que hace lo mismo. Aquí recién está arrancando un semillero de realizadores gracias a la apertura de la escuela de cine", indicó.

Esto la impulsó a emprender su propia productora llamada “Rara” que se dedica a la dirección de arte de videoclips, la identidad y presentación de discos de músicos, la parte de escenografía en el lanzamiento de álbumes, entre otros. “Se está en un buen lugar y hay posibilidades de seguir creciendo”, finalizó la realizadora audiovisual.