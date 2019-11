La Ciudad de Buenos Aires, entre los 20 mejores lugares para visitar en 2020, según publicación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Ciudad de Buenos Aires fue nominada uno de los 20 mejores lugares para visitar en 2020, por la publicación especializada Frommer's, referencia y guía para millones de turistas cada año, que destaca tanto los bajos precios actuales como el desarrollo de los barrios porteños en lo que va del siglo.



La publicación, que nació hace más de 60 años, colocó a la capital argentina como finalista del concurso anual para elegir el mejor lugar para el año venidero, cuyo Top 5 se conocerá en enero y luego, por voto del público, se elegirá al destino ganador.



Los lugares elegidos por Formmer's no son sólo ciudades, sino también países, sitios y regiones, por lo que entre los otros finalistas figuran Tokio, los Polos, Papúa Nueva Guinea, Bahamas y reservas naturales.



La noticia fue tomada como un gran augurio para "el boom en turismo internacional de la ciudad", y el presidente del Ente de Turismo porteño (Entur), Gonzalo Robredo, sostuvo que "este año, Buenos Aires va a batir todos los récords de turistas internacionales"



Tal perspectiva se basa en los 1.465.025 turistas internacionales que llegaron en el primer semestre de 2019 y la proyección de llegar a 3.000.000 para fin de año, lo que sería un récord histórico.



"La masiva devaluación del peso argentino durante los últimos dos años hizo bajar otra vez drásticamente los precios en la tierra del tango, el asado, el malbec y el fútbol", señala Frommer's respecto de Buenos Aires, pero aclara que "esa no es la única razón para hacer un largo vuelo" a este destino.



En ese sentido, destaca que "los esfuerzos de reconstrucción desde la última recesión económica, en 2001, han generado desarrollos interesantes en varios barrios de la ciudad".



La publicación resalta barrios como Villa Crespo, con su arte under y su comunidad judía, y San Telmo, a partir de Plaza Dorrego y los artistas.



En un apartado focalizado en la gastronomía porteña, Frommer's puntualiza que la Ciudad de Buenos Aires es más que sus parrillas y menciona las empanadas, pastas, la fainá, el pastel al barro, el mate, el dulce de leche, el helado, los alfajores y el choripán.



En el mismo sentido, Robredo aseguró que en Buenos Aires "siempre hay algo nuevo por descubrir. Esto se ve muy claramente en la gastronomía. No hay otra ciudad en la región que reúna la variedad y calidad de la cocina latinoamericana en un sólo lugar".



Fernando Straface, secretario General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, comentó tras la nominación que "cada vez más los turistas internacionales buscan vivir como si fueran residentes y eso amplía el turismo a nuevos barrios".



"Es una tendencia internacional y una excelente noticia para todos los barrios de la Ciudad, porque el turismo dinamiza la economía y genera trabajo", añadió.



El Top 20 de Formmer's se completa con el estado de Indiana, en Estados Unidos (EEUU); la región de Extremadura, en España; el Camino de Ausangate, en Perú; Tokio; los Polos Norte y Sur; Maastricht, en Holanda; Camboya; la Isla Grande de Hawaii, y Bonn, en Alemania.



La lista, en la que no hay primer ni último puesto, sigue con el Parque Nacional Zakouma, en Chad; las islas Bahamas; la región Emilia-Romaña, en Italia; el pueblo de Glastonbury, en Inglaterra; el emirato de Dubai; Oaxaca, en México, y el territorio danés de Groenlandia.



Los restantes dos lugares son las ciudades de Plymouth, en Inglaterra, y Plymouth, en EEUU, por las celebraciones conjuntas este año del 400 aniversario del viaje del barco Mayflower, con los Padres Peregrinos desde territorio británico a América.