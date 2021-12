La Corte avaló el despido sin sumario previo de dos empleados del EPRE

En sentido contrario a lo que habían dispuesto un juez de primera instancia y la Cámara Laboral, la Corte de Justicia resolvió en contra de dos abogados que en 2008 fueron echados del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) sin sumario previo. El fallo salió en forma dividida y sostiene que los profesionales no tenían estabilidad, que el organismo actuó en base a sus facultades y que ahora no puede ser obligado a reincorporarlos. Los extrabajadores no se dan por vencidos y planean ir a la Corte Suprema.

El fallo salió esta semana y es un alivio para el EPRE y las arcas provinciales. Sucede que si la resolución era otra, el Estado habría tenido que desembolsar millones de pesos para compensar los sueldos que los abogados no percibieron desde el año en que fueron despedidos del ente regulador.

Todo se remonta a diciembre de 2008, cuando el por entonces presidente del EPRE, Jorge Rivera Prudencio, echó a los abogados Martín González y Pablo Moya sin expresar causas y sin un sumario. Los letrados demandaron al organismo, al entender que el despido fue arbitrario. El argumento: que tenían la misma estabilidad que los empleados públicos y que solamente pueden ser removidos del cargo mediante un proceso administrativo.

El juez Federico Soria primero y la Cámara Laboral después les habían dado la razón a los abogados y ordenaron que fueran reincorporados y que les pagaran el monto equivalente a los haberes no cobrados. Sin embargo, la Sala III del máximo tribunal del San Juan entendió lo contrario.

El fallo de la Corte es dividido. Daniel Olivares Yapur y el camarista Mariano Ibañez le dieron la razón al EPRE; mientras que el cortista Juan José Victoria coincidió con la posición de los demandantes.

Olivares Yapur e Ibañez entienden que los trabajadores del EPRE no tienen estabilidad en el cargo y que, en consecuencia, el empleador los puede despedir cuando lo crea necesario. Dicho de otra manera, que el organismo no está obligado a hacer un sumario previo para prescindir de sus agentes.

Los dos jueces se basan en que la ley de creación del EPRE remite al Convenio Colectivo (CC) del sector eléctrico y destacan que esa norma no establece que los agentes del organismo tengan estabilidad propia. Si bien sostienen que cuando fue aprobado (1973) sí otorgaba el beneficio, advierten que después se modificó y esa condición se eliminó.

Olivares e Ibañez dan otro fundamento para sostener su voto. Remarcan que la misma ley de creación del ente regulador excluye expresamente a sus trabajadores del régimen de estabilidad que da la administración pública provincial.

La demanda de González y Moya ponía en el centro de la escena a Rivera Prudencio, el polémico jefe del EPRE que el año pasado fue echado por el gobernador Sergio Uñac por agredir a un periodista. En la presentación que hicieron en su momento, denunciaron que el verdadero motivo de sus salidas fue que el Directorio del organismo y en especial el presidente no estaban de acuerdo con sus dictámenes jurídicos y que hasta los presionaban para hacer cambios de criterio.

González puntualmente contó que era víctima de acoso laboral. Según el abogado, lo quisieron sacar mediante un sumario que finalmente quedó en la nada y todo derivó en malos tratos y hostigamiento en su contra.

El nuevo fallo va en contra de un caso similar que también llegó hasta la máxima instancia a nivel provincial. Los antecesores de los actuales miembros de la Corte de Justicia ordenaron que el EPRE reincorporara a Norma Navarro de Eguía, por entender que había sido despedida de manera irregular. Si bien la Fiscalía de Estado recurrió ante la Corte Suprema, el planteo fue rechazado formalmente y la resolución local quedó firme.

González y Moya prometen no detenerse. En su entorno aseguraron que presentarán un recurso extraordinario ante el máximo tribunal del país, con el objetivo de dar vuelta lo resuelto por Olivares Yapur e Ibañez.