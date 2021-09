La Costa argentina y el sur, los destinos turísticos más consultados por sanjuaninos en el Previaje

Hace unos días terminó la primera etapa del Previaje y el 15 de septiembre se abrió el período de carga de facturas para luego obtener la devolución del 50% de lo abonado con el fin de gastar ese dinero en el sector del turismo. En San Juan este programa sirvió para que se adelantaran las consultas sobre las vacaciones, que fueron principalmente sobre dos sectores, la costa argentina y el sur.

Según comentó a DIARIO HUARPE uno de los integrantes de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo en San Juan, Sebastián Vargas, “hubo muchísimas consultas que se adelantaron porque generalmente el sanjuanino espera a diciembre para comprar sus vacaciones, así que tuvo una aceptación más que interesante y generó una mayor cantidad de compra y de consulta”.

Por los destinos que más se interesaron en la provincia fueron la costa como Mar del Plata, Villa Gesell y Nechochea, y los del sur, entre los que se destacaron Calafate, Usuhaia y Bariloche.

En cuanto a la tercera zona más consultada fue la del norte, pero desde las agencias de viaje mucho no lo recomendaron en verano debido a las altas temperaturas. “El norte es muy consultado, pero en la temporada de verano en lo que es Jujuy y Salta no lo recomendamos por el calor, por eso se consulta más sobre la costa y el sur”.

Si bien hubo mucha gente que consultó y aún no termina de definir su lugar de vacaciones, hay otro grupo que ya eligió y compró su paquete. “Esto aceleró mucho las compras”, dijo Vargas.

Este año en las agencias tienen una mayor expectativa debido a que para la temporada pasada se lanzó el programa y aún no habían difundido los protocolos ni de alojamiento ni de transporte. Como faltaba esto, Vargas contó que los hoteleros no les informaban tarifas así que ellos no tenían precios para brindarles a pasajeros.

“Eso fue en un principio, pero después se definieron protocolos y empezamos a poder trabajar, costó un poco pero la gente se terminó sumando e incorporando”, sostuvo el integrante de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo.

Precios de paquetes:

Mar del Plata en hotel 4 estrellas con media pensión, desayuno y cena, siete noches y transporte desde San Juan sale $43.500 por persona.

Necochea en hotel 3 estrellas con media pensión, siete noches y transporte desde San Juan sale $36.000.

Bariloche en hotel tres estrellas, con vuelo desde Mendoza por aerolínea low cost JetSmart, siete noches de alojamiento con desayuno, desde $50.000.

Todos los paquetes incluyen el seguro Covid básico. Para viajar dentro de Argentina el seguro cubre la atención médica que, depende del que se contrate, puede cubrir desde los $30.000 hasta los $70.000.

¿Cómo acceder a PreViaje?

Luego de la compra y de la obtención de los comprobantes por parte del proveedor del servicio se deben seguir algunos pasos.

Registrarse: ingresar a www.previaje.gob.ar y registrarse con la cuenta personal de Mi Argentina.

Buscar un prestador: se debe confirmar si el prestador está inscripto en el Programa y, a partir de ahí, se puede hacer las compras correspondientes.

Crear el "viaje": en esta etapa se deben cargar los datos de origen, destino, fecha de salida y regreso, entre otros.

Cargar los comprobantes: se aceptan facturas o recibos B y C, también, boletos de transporte.

Crédito a favor: una vez validados los comprobantes se recibirá el crédito en una tarjeta precargada o a través de Banco Nación.

Usar el crédito: se podrá utilizar desde la fecha del viaje y hasta el 31 de diciembre del 2022 en toda la cadena turística

Plazos para cargar comprobantes:

Quienes accedan al programa deberán cargar los comprobantes de los paquetes comprados en agencias de viaje en la página web de PreViaje, para ello deberán tener en cuenta la fecha en la que deseen viajar.

• Servicios a prestarse entre el 1 y el 30 de noviembre de 2021: se pueden cargar los comprobantes hasta el 26 de septiembre de 2021, inclusive.

• Servicios a prestarse entre el 1 y el 31 de diciembre de 2021: se pueden cargar los comprobantes hasta el 20 de octubre de 2021, inclusive.

• Servicios a prestarse entre el 1 y el 31 de enero de 2022: se pueden cargar los comprobantes hasta el 20 de noviembre de 2021, inclusive.

• Servicios a prestarse a partir del 1 de febrero de 2022: se pueden cargar los comprobantes hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive.

El dinero devuelto puede utilizarse a partir del 1 de noviembre, según la compra, y hasta el 31 de diciembre del 2022 inclusive, por lo que el rango de tiempo para gastar el crédito del viaje es amplio.