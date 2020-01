La CTA de los Trabajadores pide libertad de Milagro Sala y juicio político para el juez Baca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La central sindical CTA de los Trabajadores se sumó hoy a los pedidos de libertad de la dirigente social Milagro Sala, presa en Jujuy, y de juicio político para el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de esa provincia, Pablo Baca, quien dijo que la mujer está detenida "no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo".



La entidad afirmó en un comunicado que respalda "categóricamente el proyecto de declaración" presentado en el Congreso por su titular y diputado Hugo Yasky, con el apoyo de Andrés Larroque, Mara Brawer, José Luis Gioja, Pablo Carro, Vanesa Siley y Marcelo Koenig, que "repudia este entramado ilegal de Morales para perseguir a Milagro Sala".



Allí también se insta a la Corte Suprema nacional a "intervenir en las causas por las que nuestra compañera aún permanece privada de su libertad", añadió.



Yasky pidió además "que se promueva el juicio político a Pablo Baca, paradigma de lo que el sistema democrático de nuestro país debe erradicar".



"Milagro Sala nunca debió pasar un día privada de su libertad: debe ser liberada inmediatamente. Esperamos contar con ella, más temprano que tarde, en las tareas gremiales que miles de afiliados y afiliadas a la CTA le han conferido con el voto para el mandato 2018-2022", agregó la entidad gremial.



En un audio conocido en los últimos días Baca dijo, entre otras cosas, que Milagro Sala está presa "no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas".



La CTA sostuvo que el gobernador jujeño, Gerardo Morales, "logró colonizar al Superior Tribunal de Justicia", lo cual demuestra su "cabal afán por controlar los hilos judiciales de su provincia".