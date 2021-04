La despedida de Boca Juniors a Zapata: "¡Hasta siempre, "Wey"!

Gerónimo Alberto "Wey" Zapata tenía dos pasiones: el motociclismo y Boca Juniors. Por motivo de viajar a Buenos Aires como parte de su recuperación tras la pérdida de su brazo izquierdo en un accidente automovilístico, en febrero pasado el piloto sanjuanino pudo visitar la Bombonera. “Soy hincha de chiquito”, contó en aquella ocasión el sanjuanino.

“Estar acá es un sueño hecho realidad que tenía de chiquito. Mis papás me hicieron de Boca desde la cuna y cada vez que teníamos la chance de ir a ver al equipo a San Juan o Mendoza, íbamos sin dudarlo. Pero conocer la Bombonera lo teníamos pendiente y es maravilloso. Le estoy muy agradecido a la gente de Boca que me recibió y me dio tan lindos regalos”, continuó.

Tanto fue su amor por la azul y oro que el club de la Ribera lo apadrinó para que defendiera los colores a bordo de su motocicleta en las competencias por todo el país. Y qué bien lo hizo que se subió al podio en tres ocasiones: en Puerto Madryn y Mendoza luciendo su casco con los colores de Boca, además de haber ganado la primera fecha del Campeonato MX Patagónico Sur.

“Me llena el corazón poder seguir haciendo esto y recibir tanta ayuda de la gente para poder correr y salir adelante, más allá de los obstáculos que se presenten. Y contar con el apoyo y el acompañamiento de Boca, que es el club que amo desde chico, también en una alegría inmensa. Hay que seguir”, afirmó el joven.

Este domingo el destino le puso por delante otro accidente, esta vez fatal. Mientras disputaba una competencia en San Agustín, provincia de Córdoba, cayó de su moto y dos competidores le pasaron por arriba sin poder esquivarlo. Las heridas resultaron ser gravísimas y, pese a los esfuerzos de los médicos, el "Wey" murió en el hospital local.

Tras la confirmación de esta triste noticia en las redes sociales de Boca le hicieron una emotiva despedida: “Boca Juniors lamenta profundamente el fallecimiento de Gerónimo Alberto Zapata Bacur, motociclista sanjuanino, gran deportista y enorme luchador. El club acompaña a su familia y seres queridos. ¡Hasta siempre, “Wey”!”