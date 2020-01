La deuda pública en moneda extranjera es la mayor desde 2002, según la Universidad de Avellaneda

La proporción de deuda pública en moneda extranjera alcanzó el año pasado al 80,2% del total del stock del pasivo del Estado, nivel que se ubicó como el mayor desde la salida de la crisis de 2001, destacó hoy el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav).



El análisis del Observatorio de la Undav, que conduce el economista Santiago Fraschina, precisó que en 2002 la proporción de deuda en moneda extranjera alcanzó a 79,1% del total, cifra que ya en 2005, luego de la renegociación encarada por el ex presidente Néstor Kirchner, cayó a 51,4%.



Diez años más tarde, cuando concluyó el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el nivel de deuda en divisa representaba un 66,9% del total.



Sin embargo, a partir de ahí, durante la presidencia de Mauricio Macri, ese guarismo se incrementó, especialmente a partir de 2018, cuando creció a 76,2% para cerrar el tercer trimestre del año pasado en 80,2%.



Entre 2015 y 2019 la deuda en moneda extranjera se incrementó en US$ 87.000 millones, lo que significó un aumento del 54%, mientras que la nominada en pesos cayó en US$ 13.000 millones, con una baja del 18% en los cuatro años.



El informe de la Undav destacó también que la deuda protegida por tribunales extranjeros creció en US$ 76.000 millones, con lo cual más que se duplicó al trepar 116% desde 2015, en tanto que el pasivo en tribunales locales se mantuvo constante.



A su vez, en los últimos cuatro años se privilegió la deuda con privados, que casi se duplicó al crecer 95%.



El pasivo con privados en 2015 rondaba los US$ 74.000 millones, y en el segundo trimestre del 2019 ya sumaba unos US$ 144.000 millones.



Por su parte, la deuda con organismos financieros internacionales se disparó en un 135% desde 2015.



En tanto, la deuda con no residentes, la externa, creció 163% en estos últimos cuatro años, con un incremento de US$ 104.000 millones.



Por otro lado, mientras el gasto primario cayó 30% desde 2015, el peso de los intereses de la deuda pasó del 5,5% sobre dicho gasto a representar el 20% en 2019.