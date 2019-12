La disolución del Congreso fue el "evento positivo" del año para los peruanos

Seis de cada diez peruanos consideraron a la disolución del Congreso, dispuesta en septiembre pasado por el presidente Martín Vizcarra, como el “evento positivo” del año en su país, según una encuesta privada divulgada hoy.



De acuerdo con un sondeo de la firma Ipsos, publicado por el diario limeño El Comercio, 59% de los consultados opinó que el hecho más positivo de 2019 fue la disolución del parlamento unicameral y el llamado a elecciones en enero próximo para conformarlo nuevamente.



Vizcarra disolvió el Congreso el 30 de septiembre pasado, amparado en la norma constitucional que faculta -no obliga- al jefe del Estado a tomar esa decisión si el parlamento, por segunda vez dentro de un período de gobierno, quita o deniega la confianza a un gabinete del Ejecutivo.



Asimismo, otros hechos de 2019 valorados por los peruanos fueron la captura de políticos prófugos (36%), la estabilidad económica (21%), los Juegos Panamericanos en Lima (18%) y la gestión de los fiscales que investigan la ramificación local del caso Lava Jato (18%), según la encuesta.



En tanto, entre los hechos negativos subrayaron los casos de femicidio y violencia contra las mujeres (35%), la excarcelación de la líder opositora Keiko Fujimori (33%), el constante cambio de ministros y viceministros (28%) y el lento avance de la causa Lava Jato (23%).



En cuanto a las personas, los más valorados fueron Vizcarra (33%), el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez (29%), el ex jefe de gabinete Salvador del Solar (24%), el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y el juez Richard Concepción (15% cada uno).



Paralelamente, los de mayor imagen negativa son Keiko Fujimori (52%), el ex presidente Alejandro Toledo (38%), el ex juez César Hinostroza (23%) y el ex mandatario Ollanta Humala (14%), todos ellos investigados por corrupción.