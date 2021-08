La DT sanjuanina de la selección de vóley tuvo que cubrirse el cabello para cumplir con el Islam

"No se me puede ver nada, solo la cara, la cual está tapada por el barbijo”, aseguró Lorena Góngora la sanjuanina que entrena a la Selección Nacional de Vóley Femenino Sub 19 que por estos días disputa el mundial de la especialidad en Irán. La sanjuanina se vio obligada a cumplir con el requisito de tapar completamente su cabello tal como lo establecen las normas del Islam.

La sanjuanina que quedó en la historia del deporte nacional al convertirse en la primera mujer en entrenar a seleccionados masculinos de vóley contó que la embajada de Irán en Argentina ya le había advertido a Lorena sobre la vestimenta.

La sanjuanina lo tomó como una norma que trasciende lo deportivo, lo ve como algo cultural y se mostró dispuesta a acatar el requisito en todo momento.

La imagen de Góngora con un hiyab se vio durante el debut de la Selección Argentina de vóley Sub 19 debutó en el mundial de Irán y derrotó a Egipto por 3-0.

La República Islámica de Irán es un país cuya base constitucional es la religión islam chiita. Este país se encuentra a pocos kilómetros de Afganistán, país que fue tomado por los talibanes, y que en las últimas horas sufrió ataques suicidas en el aeropuerto de Kabul.

El Islam chiita es profesado por entre el 15% y el 25% de los 1900 millones de musulmanes que existen en el mundo. Esta rama del Islam es muy poderosa.

Esta religión exige que las mujeres usen el hiyab​ que es un velo que cubre la cabeza y el pecho que las mujeres musulmanas están obligadas a usar desde los 9 años, en presencia de varones adultos que no sean de su familia inmediata. Las mujeres que no usen este velo puede ser multada o condenada a entre 10 días y dos meses de cárcel.

Un antecedente de sanción para una mujer se registró en 2019, la abogada Nasrin Sotoudeh fue condenada a 38 años de prisión y 168 latigazos. El delito: “cometer abiertamente un acto pecaminoso [...] apareciendo en público sin hiyab (velo islámico)".

Los inicios de Góngora

Lorena Góngora es una sanjuanina que se inició en el Club Ausonia, en primera instancia como jugadora. Luego se hizo cargo del entrenamiento de divisiones inferiores y en maxivoley del club italiano.

Con esta experiencia como entrenadora, fue reconocida por la Federación Sanjuanina del Vóleibol y pasó a dirigir selecciones provinciales. Luego, en el 2007 fue contratada por Villa Dora y emigró a Santa Fe, donde actualmente reside, desempeñándose como entrenadora y coordinadora de la rama femenina del club, con el cual obtuvo la Liga Femenina 2016 y la medalla de bronce en el Sudamericano de Clubes.

Bajo la presidencia del sanjuanino Juan Galeote en la Federación de Vóleibol Argentino (FeVA), junto al entrenador Pablo Rico dieron un paso, que además sienta un precedente en el deporte nacional, al designar a Lorena como entrenadora de la Selección Argentina masculina Pre-menor y como asistente de la Selección Argentina masculina menor (Sub 19).