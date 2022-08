La dura realidad de Desamparados y Peñarol: un triunfo en 14 partidos

Con Sportivo en zona de descenso y el Bohemio lejos de su nivel (marcha 13 de 17), los dos equipos sanjuaninos que disputan el Torneo Federal A atraviesan un presente para el olvido. El que los encuentra en la parte baja de la tabla y con pocos síntomas de evolución. Entre ambos sólo lograron una victoria en los últimos 14 partidos.

“Nos está faltando claridad para definir lo que generamos. Pero el equipo tiene actitud y corazón, hay que tener paciencia”, destacó Dillon, DT puyutano, por la presente campaña luego del 0-0 ante Villa Mitre.

Mientras que por Chimbas, el entrenador Cristian Bove subrayó tras el 1-3 abajo contra Independiente de Chivilcoy: “Yo no me voy a ningún lado, pienso seguir porque confío en este plantel”.

En Desamparados, hoy último y en zona de descenso, pasaron tres entrenadores hasta que llegó Ricardo Dillon. Con él al frente, el equipo ganó en su presentación y luego nunca más lo consiguió, para en siete juegos empatar seis y perder uno.

Mientras que en Peñarol, que había logrado una regularidad durante ocho partidos en los que no cayó y se metió en zona de clasificación al reducido para el ascenso, también se pinchó en las últimas siete presentaciones, obtuvo cinco derrotas, un triunfo y un empate.

Los números no mienten, puyutanos y bohemios cayeron en un pozo del que no pueden salir y que se ha trasladado afuera de la cancha. En Desamparados los hinchas piden partido tras partido que el presidente Juan Valiente se vaya del club culpándolo de la actualidad. Mientras que en Peñarol, su DT Bove, renunció la semana pasada tras caer de local ante Olimpo, pero no se la aceptaron e incluso recibió el apoyo de la comisión directiva.

Sus rachas en las últimas siete presentaciones, que hoy son condena, van de la mano con la poca efectividad que los priva del triunfo. Mientras Sportivo marcó sólo cuatro goles, el elenco chimbero gritó apenas seis. Mucho menos de un tanto por partido.

Que trasladado a la cantidad de puntos cosechados sobre los últimos 21 en juego, los orientados por Dillon sacaron seis, y los de Bove cuatro. Es decir, el 28% y 19% respectivamente.

Al torneo le quedan todavía 10 fechas, tiempo extenso para reinventarse y encarrilarse, pero que no se vislumbra en el futuro inmediato de los dos representantes sanjuaninos a quienes los golpea una dura realidad.

Las últimas siete fechas

Desamparados

Juventud Unida (V) 1-1

Ferro (V) 1-3

Peñarol (L) 0-0

Huracán LH (V) 0-0

Sansinena (L) 1-1

Bolívar (V) 1-1

Villa Mitre (L) 0-0

Ganó 0 – Empató 6 – Perdió 1

Peñarol