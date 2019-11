La empresa que maneja el crucero varado en Buenos Aires registra una deuda millonaria en Ushuaia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La empresa canadiense “One Ocean Expeditions”, operadora turística del crucero antártico “RCGS Resolute” que está varado y embargado en el puerto de Buenos Aires desde el 4 de noviembre, posee una “deuda millonaria” con la operadora marítima que le realizaba la actividad logística en la ciudad de Ushuaia, confirmaron hoy fuentes judiciales.



La deuda reclamada por la empresa fueguina motivó uno de los embargos que determinaron la “interdicción” del barco y su permanencia indefinida en la terminal porteña, mencionaron los voceros consultados por Télam.



El buque, de bandera portuguesa, es propiedad de la naviera Bunnys Adventure and Cruise Shipping radicada en Bahamas, pero es operado por One Ocean Expeditions, que lo fleta para cruceros de turismo aventura en agua polares.



La compañía anunció el 29 de octubre que se encontraba en un proceso de “reestructuración debido a una crisis económica” y días después el "RCGS Resolute" quedó retenido en Buenos Aires por el reclamo de una empresa proveedora de combustible, mientras que los 162 pasajeros no solo vieron frustrado su viaje sino que tuvieron que costearse el regreso a sus respectivos países de origen.



Sin embargo, no es la única deuda impaga de la compañía canadiense: la operadora marítima Delfines SA, con sede en Ushuaia, le reclama por los servicios prestados durante toda la temporada de cruceros 2018/2019.



El crucero recalaba en la capital fueguina como antesala de sus viajes a la Antártida, e incluso tenía previstas recaladas el 19 de octubre y 6 de noviembre de este año, y el 17 de enero de 2020, según información provista por la Dirección Provincial de Puertos (DPP).



Según su sitio web, Delfines presta servicios a buques antárticos desde hace 25 años, incluyendo la “provisión de combustible”, “amarre, carga y descarga” y “gestión de residuos”, entre otros.



“Ante el incumplimiento de la empresa, la operadora recurrió al Juzgado Federal de Ushuaia y el juez Federico Calvete hizo lugar a una interdicción del buque que fue comunicada al capitán y a autoridades de la Prefectura Naval Argentina”, explicó un vocero de la compañía fueguina.



También dijo que la deuda es de “un importante monto en dólares” y confirmó que corresponde a “toda la temporada anterior a la actual”.



La situación del buque es compleja por la situación de sus 98 tripulantes de diferentes nacionalidades y porque continúa ocupando un lugar en el quinto espigón de la concesionaria del puerto de Buenos Aires “Terminales Río de La Plata” (TRP) generando una nueva deuda que “no sabemos si van a pagar”, según le dijo ayer a Télam el interventor de la Administración General de Puertos, Gonzalo Mórtola.



Las autoridades portuarias precisan liberar el lugar antes del inicio de la temporada de cruceros que comienza el mes próximo, advirtió también el funcionario.