La faena de ganado vacuno tuvo, en 2019, su mejor nivel en 10 años y la exportación será récord

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La faena de ganado vacuno creció 3,2% en 2019 en la comparación interanual y cerró con el mejor nivel de actividad en 10 años al alcanzar las 13,88 millones de cabezas, informó hoy la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra).



Asimismo, la entidad proyectó que la exportación de carne alcanzó en 2019 las 831.000 toneladas res con hueso (tn r/c/h), lo que de concretarse se convertirá en un récord histórico al superar las 775.000 tn r/c/h vendidas en 1969.



En cuanto al nivel de faena, la entidad empresaria indicó que "la mayor faena de hembras explicó todo el crecimiento de la faena total en 2019".



El sacrificio de hembras en el total se ubicó en 6,73 millones de cabezas, lo que significó un incremento del 10% con respecto a 2018.



"De este modo, la participación de las hembras en la faena total llegó a 48,5% en el último año, marcando el tercer año consecutivo de incremento de su importancia relativa", al mismo tiempo que se posicionó en la mayor en 10 años.



La producción de carne vacuna el año pasado totalizó 3.122.000 millones de tn r/c/h y superó en 1,8% al registro de 2018.



"Este fue el quinto volumen más importante de los últimos 24 años, quedando apenas por debajo de las producciones correspondientes también a períodos de liquidación de hembras como fueron 2009, 2007 y 2008", sostuvo en su informe mensual sobre faena la entidad.



De ese total, 2.290.000 toneladas tuvieron como destino el mercado interno, lo que evidenció una merma interanual 8,5% al ubicarse en el 73,4%.



Esta baja se vio reflejada en el consumo de carne vacuna, el cual cayó a 51 kilogramos por habitante por año durante 2019, lo que significó una retracción interanual del 9,4%.



Respecto a la exportación, Ciccra estimó que las ventas al exterior, que absorbieron el 26,6% de la producción total de carne, cerraron el año pasado en 831.000 tn r/c/h, cifra que de concretarse se constituirá en un récord histórico al dejar atrás a las 775.000 tn r/c/h de 1969.



Asimismo, este número constituye un incremento del 47,9% respecto a 2018.



Si bien todavía no se cuenta con datos oficiales respecto a las exportaciones de diciembre, Ciccra realizó un proyección en base a las ventas al exterior de noviembre para obtener el dato final de envíos al exterior.



En el undécimo mes de 2019 se exportaron 81.000 tn r/c/h, un 46,7% más que en el mismo mes de 2018 y arrojó un acumulado entre enero y noviembre de 750.100 toneladas r/c/h, 49,2% superior al mismo período de 2018.



La facturación en dicho período de 2019 ascendió a US$ 2.735,5 millones.



Durante esos meses, China absorbió el 75% del total de exportaciones de carne argentina.



"Los embarques a China alcanzaron una participación de 75% sobre el volumen total exportado, al tiempo que explicaron la totalidad del crecimiento del volumen exportado desde Argentina a lo largo del año", sostuvo la entidad empresaria.



Las ventas al gigante asiático totalizaron en el período enero-noviembre crecieron de manera interanual en 104,3%, mientras que los ingresos ascendieron a US$ 1.779 millones.



Sin embargo, desde Ciccra comentaron que "este importante ingreso de dólares podría verse afectado el próximo año en virtud de la caída de precios que se materializó en octubre y noviembre. Caída que justificó la pérdida de valor del kilo vivo de la vaca con ese destino y que podría trasladarse a las ventas de presente año".