La familia de la joven desaparecida cree que el novio la incitó a fugarse

Guadalupe Coria Sanjines de 17 años desapareció el pasado sábado a las 23 horas aproximadamente. Esto sucedió luego de una discusión que Guadalupe tuvo con sus padres, la joven se encerró en su cuarto y decidió fugarse. Según su mamá Silvana Sanjines en diálogo con DIARIO HUARPE, cree que la joven fue incitada por su novio. El hombre se llama Hugo Chávez y tiene 26 años.

Una vez que Guadalupe se da a la fuga, los papás fueron a la casa de Chávez pero allí luego de una discusión verbal y la presencia de personal policial de la Comisaría Tercera comprobó que la joven no se encontraba en el hogar. Karina madre de Hugo, le dijo a Silvana que su hijo no había llevado a la menor, luego el hermano de Guadalupe fue a buscarlo nuevamente a su casa eso de las 8 de la mañana del domingo y Hugo ya no estaba en su hogar. “Según me contaron algunas vecinas del lugar los vieron a los dos (Hugo y Guadalupe) salir de la casa de Chávez y de ahí no sabemos más el paradero de ambos, por eso dimos intervención a la policía”, dijo Silvana.