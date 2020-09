La familia de Lara, la niña que murió atacada por un pitbull, pide justicia y que la Policía actúe

La familia de Rebeca Lara Agüero pide justicia y que la Policía mejore su accionar, después de que la niña de 9 años muriera luego de ser atacada por un perro pitbull, propiedad de Brian Silva, vecino del barrio y quien está detenido por el hecho.

Los familiares de la niña comentaron a DIARIO HUARPE que la Policía nunca se acercó a preguntar si querían hacer la denuncia.

Rebeca fue atacada por el perro después de que una mujer pasara con su hijo a comprar. La mujer logró escapar, el animal se devolvió y atacó a la niña, mordiéndola, agitándola y arrastrándola por siete metros aproximadamente. La hermana que la acompañaba gritó haciendo que la familia saliera y vieran el cuerpo de Rebeca tirado sobre un charco de sangre. Además, había indicios de que el perro había hecho que la niña golpeara su cabeza contra una pared de ladrillos de una obra en construcción.

Según comentaron desde el entorno familiar, cuando uno de los hermanos fue a levantar a Rebeca “respiraba por la garganta”, porque “tenía un tajo inmenso”. Cuando la llevaron a una salita, llamaron a la ambulancia, pero llegó dos horas después.

“En la sala no hay nada. No es una salita que pueda atender a alguien de urgencia. Ella dejó de respirar, no hicieron nada”, agregaron. Además, en la sala habrían querido tratar la hemorragia como un corte, pero desde la familia afirman que le avisaron al personal de salud que era una herida más profunda.

Desde el entorno de la niña dijeron que “entendemos que la muerda, como cualquier perro, pero no le mordió la mano o la pierna, le fue directamente al cuello, fue a matarla. Son perros entrenados. Queremos que la familia del perro se vaya del barrio”.

“No queremos que esto quede en la nada”, añadieron. También comentaron que la madre no quería hacer la denuncia por temor a represalias, pero quieren “que se haga justicia”.

Además comentaron que desde que sucedió la muerte hasta la comunicación con DIARIO HUARPE, Criminalística no había ido al lugar. En este contexto, la familia convocó a una protesta cumpliendo los protocolos sanitarios por el Covid-19 este jueves 17 de septiembre, en la calle Doctor Ortega (ex Superiora) y Sarmiento, en la entrada del barrio Malimán, a las 10 horas para reclamarle a la Justica rapidez y eficacia.

Un animal con antecedentes

Entre los datos que aportaron desde el entorno de Lara, es que esta no sería la primera vez que el animal muestra actitudes violentas. En el relato comentaron que ya había matado a perros más pequeños. El pitbull habría intentado morder a la misma Policía que fue a custodiar la casa del dueño del animal.

Lara, la niña que venía de superar nueve operaciones

Rebeca pasó por nueve operaciones para corregir su labio leporino. Quien la acompañó durante todo el proceso operatorio fue su madre, Bárbara Cepeda. Según comentaron desde la familia, es a quien más afectó la muerte de la niña. “Para ella era su pilar. Lara la venía luchando, era una niña muy fuerte. No le tenía miedo a las operaciones”, cerraron.