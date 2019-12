La Federación Boliviana de Fútbol confirmó a Wilstermann como campeón del Clausura

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Federación Boliviana de Fútbol confirmó hoy a Jorge Wilstermann de Cochabamba como campeón del torneo Clausura del fútbol, al publicar en su cuenta oficial de la red social Twitter a los equipos clasificados a la Copa Libertadores de América 2020, en el que figura el conjunto "aviador".



El presidente de la Federación, César Salinas, le envió una carta al director de Competiciones de la Conmebol, Federico Nantes, en la que oficializa los cupos de los equipos bolivianos para los campeonatos internacionales.



The Strongest de La Paz había presentado una carta a la comisión técnica de la Federación, en la que objetó que el plantel de Sports Boys no se presentó a disputar el partido ante Real Potosí.



Ante la ausencia del club de Warnes, debía aplicarse una sanción establecida por la institución que rige el fútbol boliviano, en la que el equipo sancionado perdía la categoría, se redistribuían las posiciones en la tabla y se descontaban los puntos de los contendientes.



Ello implicaba que el campeón, Wilstermann quedaría igualado en la cima junto con The Strongest, con 57 puntos, lo que obligaba a programar un nuevo partido desempate en vísperas del año nuevo.



Ante esta posibilidad, el presidente del club de Cochabamba, Grover Vargas, amenazó con abandonar la Federación.



Ahora, la institución que rige los destinos del fútbol boliviano confirmó a Jorge Wilstermann como campeón y desestimó la presentación del club paceño.



Así, de la Copa Libertadores participará Wilstermann, que integrará el Grupo C, donde se medirá ante Colo Colo de Chile, Peñarol de Uruguay y Atlético Paranaense de Brasil.



Bolívar, con el flamante entrenador argentino Claudio Vivas, que se clasificó al ganar el torneo Apertura, conformará el Grupo B junto con Palmeiras de Brasil, Tigre de Argentina y el ganador de la fase 2 del repechaje.



The Strongest participará de la Libertadores en la fase 2 del repechaje y se enfrentará ante Atlético Tucumán, el 5 y el 12 de febrero próximos.



También San José jugará el repechaje en la fase 1 y se medirá con Guaraní de Paraguay el 22 y 29 de enero.



Por último, jugarán la Copa Sudamericana Nacional de Potosí, Blooming, Always Ready y Oriente Petrolero.