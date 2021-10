La fiscal del caso criticó a la jueza que absolvió al médico acusado de violación

Inmediatamente después de que la jueza Verónica Chicón sentenciara la absolución del médico ginecólogo Matias Moretti quien estaba imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, la fiscal del caso, Claudia Salica, salió a criticar abiertamente el fallo y aseguró que la magistrada en todo momento intentó favorecer al imputado que este viernes recuperó la libertad.

Después de que se conoció el fallo Salica aseguró en rueda de prensa que estaba sorprendida por la absolución, ya que ella había acumulado una gran cantidad de material probatorio que la hacía pensar en que iba a haber una condena de cárcel.

Luego la letrada agregó que "en algún momento de mis alegatos me di cuenta de que la jueza ya tenía resuelta esta situación porque insistentemente me cortaba los alegatos, no me dejaron seguir pronunciándome sobre el mérito de la prueba", aseguró la fiscal de la UFI Cavig.

Luego, visiblemente molesta, la abogada agregó que "es claro que esta absolución la tenía pensada de antemano" y opinó que "siempre

hubo intencionalidad manifiesta de absolver injustificadamente y sin ningún tipo de argumento a Moretti", aseguró la abogada.