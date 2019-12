La Fiscalía de corte internacional pide abrir investigación sobre crímenes israelies en Palestina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, pidió hoy a ese tribunal abrir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel como potencia ocupante de los territorios palestinos de Cisjordania, Jerusalén este y la Franja de Gaza, una decisión celeberada por la dirigencia palestina y calificada de "indignante" por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyhu.



"Creo que hay una base razonable para avanzar con una investigación sobre la situación en Palestina. Creo que se cometieron o se están cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania, incluida Jerusalén este, y la Franja de Gaza", aseguró Bensouda, quien en el pasado fue fuertemente criticada por dirigentes y militantes palestinos por no investigar el ataque de la llamada Flotilla de la Paz, que intentó romper de manera pacífica el bloqueo a Gaza y terminó con 10 activistas pro palestinos muertos.



La fiscal no comenzará a investigar los presuntos crímenes de guerra israelíes, sino que primero esperará la confirmación de la CPI de que tiene jurisdicción sobre el caso.



"Pedí la confirmación de que el 'territorio' sobre el que la corte puede ejercer su jurisdicción y el cual quedaría sujeto a la investigación comprende Cisjordania, incluida Jerusalén este, y Gaza. Esta determinación debe hacerse estrictamente para definir si la corte tiene la capacidad de ejercer su jurisdicción y cuál es el alcance de dicha jurisdicción bajo el Estatuto (de Roma)", explicó Bensouda, sobre el texto fundante de la CPI, informó el diario israelí Jerusalem Post.



Mientras comenzaban a conocer los apoyos y las condenas al anuncio de Bensouda, el fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, publicó un texto para dejar clara la posición de su país.



"La posición legal del Estado de Israel, que no es parte de la CPI, es que la corte no tiene jurisdicción en relación a Israel y que cualquier acción palestina con respecto a la coste es legalmente inválida. Solo estados soberanos pueden delegar su jurisdicción penal a la corte. La Autoridad Palestina claramente no cumple con el criterio de un estado bajo el derecho internacional y el Estatuto fundante de la corte", aseguró el funcionario israelí.